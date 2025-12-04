העיתונאי רן בוקר, כתב התרבות והבידור של אתר ynet, יצא היום (חמישי) בביקורת חריפה נגד הסאטיריקן ליאור שליין, בעקבות סרטון שפרסם ובו לעג לאמונתם של שורה של ידוענים שהחלו בשנים האחרונות תהליך של התחזקות דתית.

בוקר כתב: "ליאור שליין העלה סרטון שכל כולו מופע של בורות ושנאה לדת", והוסיף כי שליין לועג לבחירות האישיות של אודיה, בן צור, שחר טבוך ועומר חזן - "כאילו שהם 'פרנזטורים' של הדת מטעם הרבנים ומקבלים מהם 'הנחות סלב' כדי למשוך צעירים לדת. מדבריו אפשר לחשוב שמדובר באיזו 'כת' ולא בדת היהודית".

בוקר פנה לשליין ישירות והוסיף: "הרבה פעמים אני לא מסכים איתך אבל נהנה להקשיב לך כי אפשר ללמוד גם מאנשים שלא מסכימים איתם. אבל הסרטון הזה שלך הוא מופע עילאי ומתנשא, דוחה, שמזלזל באמונה של אחרים רק בגלל שאתה לא חושב כמוהם".

עוד כתב: "אני מניח תפילין כל יום ואני חופשי. אני בדת בדרכי שלי. בניגוד למה שניסית להגיד בסרטון שלך".

בסיום דבריו התייחס לשם המיזם של שליין, "Free Israel", וחתם באירוניה: "‏אז במילותיך שלך - שחרר אותנו שליין משנאה בתחפושת של ליברליות".