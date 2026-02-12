ישראל גנץ עונה לליאור שליין ללא קרדיט

יו"ר מועצת יש"ע וראש מועצת בנימין, ישראל גנץ, תקף הערב (חמישי) בחריפות את הסרטון שהפיץ הקומיקאי ואיש התקשורת ליאור שליין בנושא פתרון שתי המדינות.

בתגובתו, האשים את שליין במכירת "פנטזיות" שמתעלמות מהמציאות הביטחונית בשטח.

גנץ הצביע בתגובתו על הסכנות הביטחוניות המידיות, לשיטתו, הכרוכות בהקמת ישות פלסטינית עצמאית. הוא הדגיש את קיומם של עשרות אלפי חמושים במנגנוני הרשות הפלסטינית כבר היום, והזהיר כי שליטה פלסטינית ביהודה ושומרון תעניק לארגוני הטרור יתרון אסטרטגי טופוגרפי על מרכזי האוכלוסייה והתשתיות של ישראל.

"ראיתי את הסרטון שבו הצגת לצעירים אשליה מסוכנת, כאילו אפשר להקים כאן מדינה פלסטינית ולחיות בשלום. זה נשמע יפה בסרטון. זה מתרסק במציאות", פתח ראש המועצה את הסרטון.

הוא הרחיב ופירט כי "כבר היום יש ביהודה ושומרון עשרות אלפי אנשי מנגנונים חמושים. נשק אוטומטי. אימונים. תרחישי השתלטות. מי שמספר לצעירים שזה יסתיים בדו-קיום רגוע פשוט מתעלם מהמציאות הביטחונית שמונחת לפתחנו".

"מדינה פלסטינית ביהודה ושומרון לא תהיה שלום. היא תהיה בסיס טרור על ההר, מעל כביש 6, מעל נתב"ג, מעל תל אביב וירושלים", אמר והזכיר כי "כבר היינו בסרט הזה. הבטיחו ביטחון ושקט. קיבלנו אינתיפאדה. קיבלנו פיגועים. קיבלנו את 7 באוקטובר. בכל פעם שנסוגנו ונתנו שטח, שילמנו בדם. הגיע הזמן לומר ביושר: האשליה הזו עלתה לנו ביוקר".

בהמשך התייחס בדבריו גם לאמירה קודמת של שליין, לפיה הוא אינו מוכן שצעירי יהודה ושומרון יהיו "בשר תותחים". בתגובה לכך אמר גנץ: "אנחנו לא מוכנים להפקיר אותך בתל אביב ולתת לך לקבור את מדינת ישראל עם רעיונות שעלו בדמם של אלפים".

הוא חתם את דבריו בקריאה ל"מדיניות של אחריות", "אנחנו מובילים מדיניות של אחריות. לא של פנטזיות".