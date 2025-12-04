ארגון זכויות האדם "המועצה האירית לחירויות אזרח" דורש מממשלת אירלנד לפתוח בחקירה נגד מיקרוסופט, בטענה כי ענקית הטכנולוגיה סייעה לישראל במלחמה בעזה.

התלונה הוגשה לוועדת הגנת המידע, אשר נושאת באחריות משפטית באירופה לפיקוח על כל עיבוד הנתונים באיחוד האירופי.

הדרישה לפתיחה בחקירה הוגשה לאחר פרסום של ה"גרדיאן" הבריטי יחד עם אתר 972+ בחודש אוגוסט האחרון, ולפיו מיקרוסופט אחסנה בשירות ה"ענן" שלה אלפי שיחות שביצעו פלסטינים, ובכך סייעה לישראל לעבד מידע לא חוקי ולרגל אחר שיחות טלפון של פלסטינים.

לטענת ה"גרדיאן" מסמכים שנחשפו הוכיחו כי יחידה 8200 של צה"ל שיתפה פעולה על מיקרוסופט על מנת לאחסן את המידע על שיחות הטלפון ב"ענן" של ענקית הטכנולוגיה.

מנכ"ל "המועצה האירית לזכויות אזרח", ג'ו אובריאן, אמר כי "הטכנולוגיה של מיקרוסופט העמידה מיליוני פלסטינים בסכנה. עיבוד נתונים סייע בפשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם על ידי הצבא הישראלי. אלה אינם כשלים מופשטים של הגנת מידע, אלו הפרות שאפשרו אלימות בעולם האמיתי. כאשר תשתית האיחוד האירופי משמשת כדי לאפשר מעקב ומיקוד, ועדת הגנת המידע האירית חייבת להתערב, ועליה להשתמש במלוא סמכויותיה כדי להעמיד את מיקרוסופט לדין".