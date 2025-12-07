הטלפון הנייד של שורד השבי בר קופרשטיין הוחזר אליו הערב (ראשון) - מעל 12 שעות לאחר שנגנב מתוך רכבו שנפרץ במהלך הלילה.

את מכשיר הסלולרי איתר חברו, איתן אעודאי, לאחר שקופרשטיין פרסם את מיקומו של המכשיר בזמן אמת באמצעות אפליקציית איכון.

קופרשטיין כתב לצד תמונה עם הטלפון, "אשכרה הוא מצא לי את הטלפון, איזה אלוף, תודה רבה".

בשעות הבוקר שיתף קופרשטיין כי גילה שרכבו נפרץ בזמן שישן. לדבריו, "קמתי היום בבוקר, הלכתי לרכב וגיליתי שפרצו לי. שברו את החלון, גנבו את הטלפון. ויודעים מה? הכל בסדר, תודה רבה לבורא עולם".

למרות האירוע, הוא בחר להתמקד בצדדים החיוביים, וציין: "צריך להסתכל על חצי הכוס המלאה. תודה שאני מתעסק בללכת לתחנת המשטרה ולהגיש תלונה ולא להיות במנהרות ולחשוב מה לאכול עכשיו, ואם יביאו לי לאכול. תודה רבה שבזה אני צריך להתעסק. אמנם לא כיף אבל יותר מעניין. תודה רבה לבורא עולם".

בהמשך, כתב כי איתר את הטלפון בעיר פתח תקווה והביע תקווה לאתר אותו, "אני בא גנב", כתב בציניות.