בר קופרשטיין קורא לבוא למעמד ללא קרדיט

שורד השבי בר קופרשטיין מזמין את הציבור למעמד מיוחד של הנחת תפילין, שיתקיים מחר (שישי) בשעה 10:00 בכיכר החטופים בתל אביב.

לדבריו, מדובר בהגשמת חלום אישי עבורו, לאחר שנתיים בשבי שבהן לא זכה להניח תפילין. האירוע יתקיים כסמל לאחדות ובקריאה למען שחרורם של כלל גופות החללים.

"עם ישראל היקר, שנתיים שאני בשבי, שנתיים שאני חולם כל יום ומתפלל כל יום להניח תפילין. מחר, יום שישי בשעה 10:00, אני עושה הנחת תפילין המונית למען שחרור כל אחינו שנמצאים שם עדיין בשבי. בואו איתי, בואו תגשימו איתי את החלום, בואו תתפללו איתי ביחד - נניח את התפילין למען שחרור כל חטופינו שנמצאים עדיין שם", אמר קופרשטיין.