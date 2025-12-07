הרב יוסף טולדאנו, בן הציבור החרדי ובעל כושר לדיינות, הוא המועמד המוביל להתמנות לרב העיר קריית ביאליק, זאת לאחר 16 שנים בהן לא כיהן בעיר רב קבוע.

הרב טולדאנו הוא חתנו של הרב שמואל קריספין, בנו של הרב עמינדב קריספין שכיהן בעבר כרב העיר עד פרישתו לפני כעשור וחצי.

בשלב זה, המרוץ לתפקיד מתקיים ללא מועמדות מטעם הציבור הציוני-דתי. מבדיקה שערך ערוץ 7 עולה כי הציבור הדתי-לאומי אינו מציב מועמד מטעמו, והמרוץ מתקיים ללא ייצוג מגזרי מצדו.

הוועדה לבחירת רב עיר התכנסה לאחרונה לדיון במשרד לשירותי דת, לצורך קידום ההליך בו נקבע שהבחירות יתקיימו ב-8 בינואר.

בראש הוועדה עומד הדיין (בדימוס) הרב שלמה תם, ולצדו חברים הרב ישעיהו הרצל, רב העיר נוף הגליל, ליאור טרגן, יוסי אזריאל ויונית גיספאן. את עבודת הוועדה מרכז יעקב כהן, מנהל אגף בכיר פרויקטים במשרד.