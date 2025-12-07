שר התפוצות עמיחי שיקלי תקף היום (ראשון) את הדיווח לפיו שר הבינוי והשיכון חיים כץ צפוי למנות את מנכ"ל משרדו, יהודה מורגנשטרן, לממלא-מקום מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), עד לכינונה של ועדת איתור שתבחר מנכ"ל קבוע לתפקיד.

שיקלי כתב: "אין לי דבר וחצי דבר נגד יהודה מורגנשטרן, יהודי חכם ואיש נעים הליכות, ועדיין אסור שרשות מקרקעי ישראל תהיה בידי חסידות הנדל"ן של גור! בראש רמ"י חייב לעמוד ככלל ובעת הזו בפרט אדם שהציונות, חיזוק ההתיישבות היהודית בגליל ובנגב וסיוע ללוחמי צה"ל ומשרתי המילואים היא הכוח שמניע אותו".

עוד הוסיף, "הספיקו לנו חמש השנים הרעות והקשות ביותר להתיישבות תחת ינקי קווינט, לרשות מקרקעי ישראל דרוש מנהל שרק ציונות מעניינת אותו".

בתגובה לדברים, יו"ר יהדות התורה ח"כ יצחק גולדקנופף, נציג חסידות גור, תקף את שיקלי בחריפות. לדבריו, "הודעתו המבחילה של השר שיקלי נגועה בהתנשאות, בשנאת האחר וברעילות שקיימת בדרך כלל רק בקרב שונאי ישראל".

גולדקנופף הוסיף, "בתור מי שאמון על המאבק באנטישמיות היה מצופה משיקלי לרסן את עצמו ולהבין כי האמירה לפיה משמעות מינויו של יהודה מורגנשטרן היא שרמ"י תהיה בידי חסידות גור - היא בזיון וחרפה. פסילה של אדם בשל השתייכותו לחצר חסידית היא עוול בדיוק כמו זה ששיקלי מנסה להלחם בו בעולם - פסילה והתנכלות לאנשים וקהילות בשל התשייכותם לעם היהודי".

לסיום כתב: "יהודה מורגנשטרן אדם שפילס את דרכו בעמל ויגיעה ואיש לא חולק על מקצועיותו, תאריו וכישוריו. מצופה מראש הממשלה, ששר ממפלגתו ומממשלתו מתבטא כך, להוקיע אותו".