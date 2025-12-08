דגל ישראל על מבנה אונר"א יואב דודקביץ/TPS

כוחות משטרה פשטו הבוקר (שני) על מבנה מטה סוכנות אונר"א בשכונת שמעון הצדיק שבמזרח ירושלים, אשר אינו פעיל מאז שחוקק בשנה שעברה החוק האוסר את פעילות הארגון בישראל.

על פי הודעת אונר"א, במהלך הפשיטה ערכו הכוחות חיפוש במשרדים והחרימו ציוד. במשטרה מסרו כי מדובר בפעולה לביצוע עיקול רכוש בעקבות חוב כספי של הסוכנות.

מקור באונר"א אמר לערוץ הטלוויזיה הקטארי אל-ערבי כי במהלך הפשיטה הוחרמו גם מכשירי הטלפון של מאבטחים שהיו במקום.

בסיום הפעולה תועדו השוטרים מניפים דגל ישראל ענק מעל גג המבנה.

חוק הפסקת פעילות אונר"א בשטח מדינת ישראל, שאושר בכנסת ה-25, אוסר על פעילות אונר"א בכל שטח ריבוני של מדינת ישראל. חוק משלים שנכנס אף הוא לתוקף, אוסר על כל מגע רשמי של רשויות המדינה ואישים בתפקידים ציבוריים עם הארגון.

עם כניסת החוקים לתוקף, הופסקו גם כל הפטורים וההטבות הכלכליות שניתנו בעבר לאונר"א, לרבות פטור ממע"מ, מכס, בלו ומסי קנייה.

בנובמבר 2024 הודיע משרד החוץ, בהנחיית השר ישראל כ"ץ, על סיום ההסכם לשיתוף פעולה עם אונר"א. כחודש לאחר מכן, הודיעה הסוכנות על סגירת משרדיה בירושלים ועל סיום העסקת כלל העובדים ששימשו בתפקידים במקום. סגירת המטה בירושלים הושלמה בפועל בסוף ינואר 2025.

במקביל ליישום החוק, הקימה עיריית ירושלים צוות ייעודי לגיבוש חלופות בתחומי החינוך, הבריאות, הרווחה והתברואה, והקצתה תקציבים ייעודיים: 20 מיליון ש"ח להכשרת קרקע להקמת קריית חינוך במחנה שועפאט, ו-3.5 מיליון ש"ח לתשתיות רפואיות ושירותי בריאות במחנה. במאי 2025 הוציא משרד החינוך צו סגירה לשישה בתי ספר של אונר"א במזרח ירושלים.