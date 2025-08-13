שר החוץ של ארצות הברית, מרקו רוביו, אמר הבוקר (רביעי) כי הממשל האמריקאי פועל להכריז רשמית על תנועת האחים המוסלמים כארגון טרור.

רוביו ציין בראיון כי מדובר בתהליך משפטי ארוך ומורכב, שכן יש להגדיר כל סניף של התנועה בנפרד. לדבריו, "התהליך בעניינה של התנועה ארוך ומורכב מפני שצריך להגדיר בנפרד כל סניף של תנועת האחים המוסלמים".

על המלחמה בעזה אמר: "המלחמה תסתיים ביום שבו חמאס יפסיק להתקיים כאיום צבאי. זו השורה התחתונה שאנשים לא מבינים". לדבריו, שלום אינו אפשרי כל עוד הארגון שולט בעזה. "לא יהיה שלום בעזה כל עוד חמאס קיים. ככל שאנשים יבינו זאת מהר יותר, כך הם יבינו מה צריך להיות היעד כאן".

נושא האחים המוסלמים עלה בצל ביקורת שהושמעה נגד מועמד דמוקרטי לראשות עיריית ניו יורק, זהראן ממדאני, אשר זוכה לתמיכת גורמים המזוהים עם האחים המוסלמים.

הנשיא דונלד טראמפ התבטא מספר פעמים נגד ממדאני והקשרים הללו.

יצויין כי ארגון הטרור חמאס נחשב לסניף הפלסטיני של תנועת האחים המוסלמים, והקשרים האידאולוגיים בין חמאס לבין שלטונות טורקיה וקטאר מבוססים גם על הרקע הזה.