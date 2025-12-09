רומן זדורוב, שזוכה מרצח תאיר ראדה לאחר שנים של מאבק משפטי, קיבל בימים האחרונים את כספי הפיצויים שנקבעו לו במסגרת פשרה עם המדינה.

לאחר העברת הכסף לעורך דינו ירום הלוי, פנה צוות ההגנה לבית המשפט בבקשה לצו איסור פרסום - שנענה ואוסר על פרסום גובה הפיצוי.

על פי דיווח שפורסם בחודש ספטמבר, המדינה הסכימה לשלם לזדורוב פיצוי בגובה של 17 מיליון שקלים, בגין 15 השנים שבהן ריצה עונש מאסר. התשלום חולק בין המשטרה למשרד המשפטים. מדובר באחד מהפיצויים הגבוהים ביותר ששולמו אי פעם במדינת ישראל.

מתוך סכום הפיצוי ישלם זדורוב שכר טרחה לעורכי דינו שליוו אותו לאורך השנים. ההליך המשפטי נגדו נמשך למעלה מעשור, החל מהרשעתו בשנת 2010 בבית המשפט המחוזי בנצרת, עבור בערעורים חוזרים ונשנים, ועד לקיום משפט חוזר שהוביל לזיכויו בשנת 2023.

בפסק הדין שזיכה אותו, כתב השופט אשר קולה כי "קיים חשש מהותי שהודאת זדורוב הייתה הודאת שווא", והעביר ביקורת חריפה על התנהלות הפרקליטות.

לאחר מתן פסק הדין אמר זדורוב, "האמת בסוף יצאה לאור. קיוויתי שזה מה שיקרה. האמת ניצחה. אני מאושר".

במקביל, נמשכת בבית המשפט המחוזי בתל אביב תביעת הדיבה שהגישה אולה קרבצ’נקו, ששמה נקשר בפרשה, נגד יוצרי הסדרה "צל של אמת". בעדותה בבית המשפט הודתה קרבצ’נקו כי שיקרה בעבר, גם במסגרת עדויות שניתנו תחת שבועה.