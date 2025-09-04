רומן זדורוב, שהורשע בעבר ברצח תאיר ראדה ז"ל אך זוכה במשפט חוזר לאחר 15 שנות מאסר, הגיע הבוקר (חמישי) להסדר פשרה עם המדינה.

ההסדר שאושר בבית המשפט המחוזי בתל אביב קובע כי זדורוב יקבל סכום פיצוי חסר תקדים של 17 מיליון שקל.

מדובר בסכום הגבוה ביותר ששולם עד כה בישראל לאדם שריצה עונש מאסר ממושך ולאחר מכן זוכה. תחילה דרש זדורוב פיצוי בהיקף של 43 מיליון שקל, אך הצדדים הגיעו להסכמה על סכום מופחת.

לאחר רצח תאיר ראדה בבית ספר התיכון 'נופי גולן' שבקצרין בשלהי שנת 2006, נעצר זדורוב, אז עולה חדש מאוקראינה שעבד בבית הספר.

זדורוב הודה בפני המדובב המשטרתי, אך תוך ימים חזר בו מהודאתו. למרות זאת, בחודש ספטמבר 2010 הורשע זדורוב ונידון למאסר עולם.

13 שנים לאחר הרצח, ההגנה הציגה חוות דעת של מומחה ולפיה טביעת הדם שנמצאה בתא השירותים בתא השירותים בו בוצע הרצח - לא שייכת לזדורוב.

בעקבות הממצא החדש, השופט חנן מלצר הורה על פתיחת משפט חוזר שהחל בשנת 2021 בבית המשפט המחוזי בנצרת. בחודש מרץ 2023 זוכה זדורוב וחודשיים מאוחר יותר הודיעה הפרקליטות כי לא תערער על עונשו.