ביום חמישי הקרוב ייכנסו לתוקפן תקנות חדשות של משרד הפנים בתחום התכנון והבנייה, שמטרתן לעודד מעבר לאנרגיה נקייה באמצעות התקנת מערכות סולאריות על גגות מבנים.

התקנות החדשות קובעות הבחנה בין סוגי המבנים, ומחלקות את החובה לשתי קבוצות עיקריות: מבנים שיחויבו בהתקנה של מערכת סולארית פעילה, ומבנים שיחויבו בהכנת תשתית בלבד, לצורך התקנה עתידית.

בקטגוריה הראשונה נכללים מבני ציבור, מסחר ותעשייה ששטח הגג שלהם עולה על 250 מ"ר, וכן בתים פרטיים צמודי קרקע ששטח הגג שלהם עולה על 100 מ"ר. מבנים אלה יחויבו בהתקנה בפועל של מערכת פאנלים סולאריים.

בקטגוריה השנייה נכללים בנייני מגורים משותפים (בנייה רוויה), שם לא תחול חובה להתקין את המערכת עצמה, אך כן יידרשו יזמים וקבלנים להכין מראש את התשתית כולל תעלות, כבלים ומרווחים נדרשים, כך שבעלי הדירות יוכלו בעתיד להתקין מערכת סולארית מבלי צורך בעבודות הריסה או קידוחים מסובכים.

על פי התקנות, תינתן אפשרות לפטור במקרים חריגים בלבד - למשל כאשר ישנו צל קבוע על גג המבנה, שמונע ייצור אנרגיה אפקטיבי.

עם זאת, החובה החדשה עוסקת אך ורק בהתקנת המערכת ואינה מחייבת את חיבורה לרשת החשמל - שלב שיהיה באחריות בעלי הנכס.

התקנות החדשות יחולו על כל היתרי הבנייה שיגישו החל מיום כניסתן לתוקף.