הרב שוורץ קובע מזוזה צילום: באדיבות המצלם

במעמד חגיגי קבע אתמול (שני) הרב אברהם יצחק שוורץ, רבה של העיר קריית ארבע, מזוזה בבית המשפחה הראשונה שעברה להתגורר בגבעת בית ענות, שהוקמה לפני מספר חודשים בסמוך לצומת העוקפים שבהר חברון.

עד כה שהה במקום גרעין חלוצי של בחורים שרעה צאן במרחב ושמר על הצומת מפני פיגועי אבנים. כעת, עברה לנקודת ההתיישבות החדשה משפחת פופר, שהעתיקה את מגוריה מקריית ארבע. לפי יוזמי הגבעה, משפחות נוספות צפויות להצטרף בעתיד הקרוב.

"קבענו היום מזוזה בבית חדש, בישוב חדש - בית ענות, שיהיה לעיר ואם בישראל", אמר הרב שוורץ בעת קביעת המזוזה. "אשריכם, אלו ששותפים להקמת המקום בגבורה ומסירות נפש. שתזכו שהמקום הזה יגדל ויפרח במאוד מאוד".

ידידיה אמסלי, ממקימי הגבעה, ציין כי מדובר באבן דרך משמעותית, לדבריו, "ציינו הלילה בהתרגשות אבן דרך משמעותית נוספת בהקמת הישוב כאן, עם הצטרפותה של המשפחה הראשונה במקום. אנו מודים לרב שוורץ שהגיע לשמוח איתנו בבניין הארץ, ועל עמידתו האיתנה באופן עקבי לצד ההתיישבות החלוצית פורצת הדרך".

גבעת בית ענות הוקמה במהלך החודשים האחרונים ליד צומת העוקפים שבאזור חלחול, בנחלת שבט יהודה. שמה של הגבעה לקוח משמו של יישוב יהודי קדום בשם "בית ענות", אשר שכן על פי המסורת באזור זה. לדברי המארגנים, ההתיישבות במקום נועדה גם למנוע חנק גאוגרפי מצד ערביי הסביבה.