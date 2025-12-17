רגע תפיסת הציידים ללא קרדיט

רועה צאן מגבעת בית ענות שבהר חברון, סמוך לצומת העוקפים, יצא הבוקר (רביעי) לשטחי המרעה - והבחין בציידים ערבים מהכפר חלחול כשהם פורקים מלכודות מתוך טנדר, במטרה לצוד ציפורי שיר.

הרועה התקרב אליהם והחל לתעד את מעשיהם תוך שהוא מדווח לכוחות הביטחון. בתגובה, נמלטו הציידים חזרה לכיוון חלחול, והותירו בשטח מלכודות פתוחות וכן מספר ציפורים שכבר נלכדו ברשתות.

עוד באותו נושא: משפחה ראשונה עברה להתגורר בבית ענות

לאחר מכן הזעיק הרועה תושבים נוספים מהגבעה. יחד איתו הם שחררו את ציפורי השיר שנלכדו, והסירו את הרשתות שהונחו בשטח, כדי למנוע לכידה נוספת של בעלי כנף.

בגבעת מציינים כי האזור סובל במשך שנים מתופעת ציד נרחבת מצד ערביי הכפרים הסמוכים, תופעה שלטענתם כמעט ואינה נאכפת. תושבי הגבעה טוענים כי מאז עליית ההתיישבות במקום, כיפת ההר הפסיקה לשמש מוקד לציד, וכיום הם פועלים לשמור גם על השטחים הפתוחים סביב.

"שוב ושוב מתברר כי ההתיישבות החלוצית לא רק שמביאה ביטחון, אלא מונעת ומסכלת את כלל סוגי הטרור הערבי שיצאו מזמן משליטה", נמסר מתושבי הגבעה בעקבות האירוע. עוד הוסיפו, "צעד אחר צעד אנו מצליחים להשיב כאן את הריבונות היהודית למרחב, ולתקן את ההפקרות ששררה בשטח במשך שנים. הגיע הזמן שממשלת ישראל תכיר בנקודות ההתיישבות כבעלות ערך ביטחוני ואסטרטגי ממדרגה ראשונה".

גבעת בית ענות הוקמה בחודשים האחרונים בסמוך לצומת העוקפים בהר חברון, במטרה למנוע שליטה פלסטינית על הציר המרכזי. שמה של הגבעה לקוח משם היישוב היהודי הקדום "בית ענות" בנחלת יהודה.