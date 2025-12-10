25,000 שקל למטר בלבד בירושלים

בזמן שהמחירים בירושלים ממשיכים לטפס, יש אפשרות אחת שרוב האנשים לא מכירים. קבוצות רוכשים מאורגנות מצליחות לקבל מחירים שנמוכים ב-10% ממחירי השוק הרגיל.

איך? כוח מיקוח קבוצתי מול יזמים. פרויקט חדש בפסגת זאב פותח עכשיו את ההרשמה.

25,000 שקל למטר בירושלים - זה אפשרי?

הפרויקט החדש בפסגת זאב מציע מחירים שמתחילים מ-25,000 שקל למטר בלבד. זה נמוך משמעותי מהממוצע בפרויקטים חדשים בירושלים. ההון העצמי הנדרש? רק 360,000 שקל.

הפרויקט נמצא בשלבי תכנון מתקדמים וצפוי להיות מוכן תוך 5 שנים. חברי קבוצת הרוכשים מקבלים זכות קדימה לרכישת הדירות, יחד עם תנאים ייחודיים ומחירים שנשמרים רק לחברי הקבוצה.

למה דווקא פסגת זאב?

פסגת זאב היא שכונה גדולה ומבוססת עם תשתיות קיימות - תחבורה ציבורית עצמאית, רכבת קלה, מרכזים מסחריים, ומוסדות חינוך. בניגוד לשכונות אחרות שכבר עברו זינוקי מחירים משמעותיים, פסגת זאב נמצאת במקום שבו גל ההשבחה המשמעותי עוד לפניה.

תוכניות עירוניות חדשות מכוונות לשדרוג האזור בשנים הקרובות - תוספת של פרויקטים חדשים, חידוש תשתיות, ופיתוח סביבתי.

מה אומר מנכ"ל פאוור גרופ?

"מה שמייחד את ההזדמנות הזו הוא נושא המחיר. אני לא מדבר רק ביחס למחירים בפרויקטים אחרים בשכונה שחברי הקבוצה שלנו יקבלו הפרש משמעותי ומחיר נמוך בהרבה בפרויקט שבחרנו", מדגיש אבי ממן, מנכ"ל פאוור גרופ. "חברי קבוצת הרוכשים מקבלים כיום אפשרות לרכוש דירות בפרויקט במחירים שכבר לא קיימים בפרויקטים חדשים בירושלים, ולא משנה באיזה שכונה בעיר. מדובר בפערים שיכולים להגיע למאות אלפי שקלים לעומת מחירי שוק של דירות חדשות באותו סטנדרט".

אבי ממן סמנכ"ל שיווק, פאוור גרופ צילום: ערוץ 7

מה מקבלים חברי הקבוצה?

מחירים נמוכים ב-10% ממחירי השוק - החל מ-25,000 שקל למטר

קדימות בבחירת הדירות - זכות ראשונים

הון עצמי נמוך - החל מ-360,000 שקל בלבד

ליווי צמוד לאורך כל שלבי הפרויקט

שקיפות ובקרה מלאה

גב חזק - יזם מהגדולים בישראל ובנק מלווה מוביל



למה פאוור גרופ?

פאוור גרופ היא החברה המובילה בישראל בתחום איגוד קבוצות רוכשים. החברה בעלת ניסיון מוכח של שנים ארוכות, יצרה עשרות קבוצות רוכשים מוצלחות, ומחזיקה במוניטין של אמינות, יציבות ושקיפות מלאה מול הרוכשים.

פאוור גרופ מביאה כוח מיקוח משמעותי מול יזמים וקבלנים, יכולת ניהול תהליכים מורכבים, וליווי צמוד לאורך כל שלבי הפרויקט.

הפרויקט - גב חזק ובטוח

הפרויקט מבוצע על ידי חברה יזמית מהגדולות והאמינות בישראל. בנוסף, הפרויקט מלווה על ידי בנק מלווה מוביל, המבטיח בטוחות, ערבויות חוק מכר ופיקוח פיננסי - כל מה שנדרש לביטחון מלא של הרוכשים.

איך מצטרפים? הזמן אוזל

בשלב זה מתבצעת הרשמה מוקדמת לקבוצת הרוכשים. ההרשמה שומרת לחברים זכות ראשונים להצטרפות ולבחירת הדירות. בימים הקרובים יסגרו התנאים האחרונים, ההנחות וההטבות לחברי הקבוצה מול החברה היזמית, ומיד יתקבלו עדכונים על תאריך פתיחת הפרויקט ובחירת הדירות.

חשוב לדעת: ההצטרפות הראשונית אינה מחייבת רכישה מיידית, אלא שומרת מקום בשלב הראשון של הפרויקט.

מספר המקומות בקבוצה מוגבל. זו כניסה מוקדמת לאזור שנמצא רגע לפני קפיצת ערך משמעותית, ובתנאים שכבר לא קיימים היום בשוק הרגיל.