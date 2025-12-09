חן כהן, הקונדיטור הראשי של המותג DAVO PRO, מגיש מתכון קל ומהיר לעוגיות רוזלך רכות במיוחד, שמתאימות בדיוק לרגעים שאחרי הצום.

ההכנה פשוטה במיוחד, ולדבריו, "אפילו להתאמץ לא צריך עם המיקסר שלנו". עם בצק רך במיוחד וממרח שוקולד לפי טעמכם, התוצאה לא מאחרת להגיע.

למתכון: לשים בקערת מיקסר עם וו לישה את כל המצרכים - קמח, שמרים, מים קרים, שמן זית ומלח - במשך 10 דקות במהירות נמוכה, עד לקבלת בצק אחיד ורך. לאחר כשעתיים של התפחה בטמפרטורת החדר, מרדדים, מורחים ממרח שוקולד, מגלגלים וחותכים לעיגולים.

מצרכים (לכ-25 יחידות):

•1 ק”ג קמח

•8 גרם שמרים יבשים

•500 גרם מים קרים

•90 גרם שמן זית

•8 גרם מלח

אופן ההכנה:

1. בעזרת וו לישה במיקסר, לשים את כל המצרכים יחד כ-10 דקות במהירות נמוכה, עד לקבלת בצק רך ונעים.

2. מתפיחים כשעתיים בטמפרטורת החדר.

3. מרדדים את הבצק, מורחים את ממרח השוקולד שאתם אוהבים, מגלגלים וחותכים לעיגולים קטנים.

4. מסדרים על תבנית אפייה ואופים בתנור טורבו שחומם מראש ל-200 מעלות, כ-8 דקות בלבד - עד שהרוזלך זהובים ומפתים.

5. מצננים ומתפנקים על העוגיות!

טיפ של מקצוענים: הכפילו כמויות,

כי המגש הראשון לא שורד יותר מחמש דקות…

המתכון המשובח באדיבות חן כהן, הקונדיטור הראשי של המותג DAVO PRO