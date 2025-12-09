משטרת טורונטו חוקרת חשד לפשע שנאה לאחר שכעשרים מזוזות נעקרו מדלתות דירות בבניין מגורים לקשישים יהודים בצפון העיר.

המקרה התרחש ביום שישי, 7 בדצמבר, בבניין הממוקם באזור צומת הרחובות באת’הרסט וסטילס.

תמונות שפורסמו מתעדות את חזיתות הדירות, בהן נראה כי המזוזות נעקרו בכוח. החקירה הועברה ליחידת פשעי השנאה של משטרת טורונטו לצורך בחינת החשד למניע אנטישמי.

חבר מועצת העיר, ג'יימס פסטרנק, מסר כי בבניין מתגוררים קשישים יהודים יוצאי ברית המועצות, ובתחומו פועל בית כנסת פעיל.

ראש עיריית טורונטו, אוליביה צ’או, גינתה את המעשה: "מדובר במעשה נתעב ומקומם של אנטישמיות. דיירי בניין הדיור הציבורי הזה זכאים לחיות בשלום, ללא חשש שיותקפו בשל היותם יהודים".

הלובי היהודי וארגונים נוספים, בהם B’nai Brith Canada, קראו להנהגה הקנדית לנקוט צעדים קונקרטיים להגנת האוכלוסייה היהודית. הארגונים התריעו כי למקרה קדמה הסלמה באיומים והפגנות מול מוסדות יהודיים, לשכות חברי פרלמנט יהודים ושכונות בעלות ריכוז גבוה של תושבים יהודים.

בארגון בני ברית טענו כי "תגובות רפות של הנהגת העיר כלפי הסתה ואיומים נגד הקהילה היהודית מעודדות תוקפים פוטנציאליים, וממחישות כישלון בהגנה על אזרחים מבוגרים".