לאחר כחמישה עשורים של פעילות, רשות המסים הקנדית ביטלה את מעמד אגודת הצדקה של אגודת התרבות הציונית קנדית. ההחלטה התקבלה לאחר הליך ביקורת שנערך על ידי הרשויות.

בהודעה שפרסמה האגודה נמסר כי לאורך השנים עברה ביקורות רבות מטעם רשות המסים ועמדה בדרישות החוק. לדבריה, כאשר מתגלות בעיות במסגרת ביקורת, נהוג להעניק לארגון אפשרות לתקן את הליקויים.

עם זאת, לטענת האגודה, במקרה הנוכחי לא ניתנה לה אפשרות לתיקון, והוחלט על ביטול מעמדה כאגודת צדקה.

בהודעה נאמר, "אנו סבורים שאגודת התרבות הציונית קנדית הייתה יעד, בדומה לאגודות צדקה יהודיות אחרות בשנתיים האחרונות".

בשנתיים האחרונות ביטלה רשות המסים הקנדית את מעמד אגודות הצדקה של שש עמותות יהודיות, ובהן הקרן הקיימת לישראל של קנדה, אגודת נאמן, אגודת חירות קנדה, קרן הצדקה מזל, האגודה הקנדית ליהדות מסורתית, וכן אגודת הצדקה של אגודת התרבות הציונית קנדית.