הזמר והיוצר אביעד דרף משיק היום (שלישי) סינגל חדש בשם "בוקר טוב (טאטע טנקיו)".

השיר נכתב והולחן על ידי דרף יחד עם אפי שיינר וחסד דוד דרף. לדברי היוצרים, השיר נועד להזכיר שגם כשלא הכל מושלם - יש על מה להודות.

בפזמון הוא שר: "שמש בשמיים, גשם על השפתיים, אין לי מה להתלונן - רק להגיד ברוך השם".

דרף הסביר את הרקע לשיר: “כתבתי את ‘בוקר טוב’ מתוך צורך להזכיר לעצמי לבחור באור, גם כשיש עננים. אנחנו רצים, מתאכזבים, נופלים ואז מגיע רגע קטן של חסד שמחזיר אותנו למסלול. אם השיר הזה יגרום למישהו לפתוח את היום עם חיוך, להגיד ‘תודה’ אפילו בלי סיבה, עשיתי את שלי".