פרשן חדשות 12, עמית סגל, מתייחס למתקפה של ראש השב"כ לשעבר רונן בר כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו בנאום ראשון שנשא מאז התפטרותו.

בין היתר אמר בר ברמיזה לראש הממשלה: "במנהיגות מוטב לקחת אחריות על כשלים - ולא קרדיט על הישגים".

סגל ביקש להשיא עצה לראש השב"כ לשעבר. "עבור רונן בר, שהיה לוחם עז נפש והיו לו הצלחות כראש שב"כ - אך גם כישלון היסטורי, זה לא טוב לומר 'אני יותר טוב כי לקחתי אחריות'. הרי אז תישאל השאלה - 'אם לקחת אחריות, למה לא התפטרת יותר מוקדם? והאם לא ראוי לבוא ולהישיר מבט ולהגיד איפה נכשלנו וטעינו?'. זו פשוט טעות. זה נראה כמו ניסיון לייצר לגיטימציה על חשבון הדרג הפוליטי".

"אני מצפה מראש השב"כ ב-2023 כמו ראש אמ"ן ב-1973 לומר 'איפה טעיתי' ו'איפה נכשלתי'. זאת לקיחת האחריות האמיתית", דברי סגל.