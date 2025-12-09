ראש השב"כ לשעבר, רונן בר, נאם היום (שלישי) בכנס Cyber Week באוניברסיטת תל אביב - חצי שנה לאחר שסיים את תפקידו.

בדבריו התייחס למחדלי 7 באוקטובר, תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו, וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית שתבחן את כלל הכשלים.

בר הזכיר את הנופלים אופיר שושני והירש גולדברג פולין, ואמר: "מאחורי המספרים עומדים אנשים ונשים ופרצופים. אנשים כמו אופיר והירש יכלו לשבת איתנו כאן היום ולתרום לנו כמעצמה טכנולוגית. רק כשאתה רואה אותם - אתה מבין מה המשמעות של אחריות ומה המחיר האמיתי כשאנחנו טועים ונכשלים".

עוד הוסיף ברמיזה לראש הממשלה בנימין נתניהו: "במנהיגות מוטב לקחת אחריות על כשלים - ולא קרדיט על הישגים".

בהתייחסו לאירועי השבעה באוקטובר: "באותו בוקר נורא, אישית, ארגונית ולאומית השב"כ הרים את הראש ויצא למלחמה. אנשינו נלחמו תחת אש, חיסלו מחבלים והבטיחו: נבוא לסגור חשבון עם כולם. נשארו שני אדריכלים שעדיין צריך לסגור איתם חשבון ולהחזיר את רן גואילי".

בר שיתף כי בשב"כ בוצע תחקיר פנימי מעמיק, שהתמקד בראש ובראשונה בכשלים של הארגון עצמו. "עשינו את זה מתוך אחריות לחקר האמת ולבניית העתיד. הדרך היחידה ללמוד באמת, לפוגג קונספירציות מסוכנות ולהבטיח שזה לא יחזור - היא ועדת חקירה ממלכתית, עם אנשי מקצוע, שרואים את התמונה כולה".

לדבריו, הימנעות מהחלטה כזו עלולה להוביל לאסון נוסף: "ברגע שלא החלטנו ולא תחקרנו את המערכת כולה, בעצם גזרנו את 7 באוקטובר הבא. בואו נפסיק להתקוטט ונתחיל לעבוד מתוך מטרה להיות טובים יותר".