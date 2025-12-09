ספר תורה לעילוי נשמתו של היוצר אליעזר בוצר ז"ל הוכנס היום (שלישי) בעיר צפת, בהשתתפות בני משפחתו וחברים.

בוצר הלך לעולמו לפני שנה במהלך שירות מילואים בצפון הארץ, והותיר אחריו מורשת של יצירה יהודית עמוקה, קהילת מעריצים רחבה - ומשפחה כואבת: רעייתו ושמונת ילדיהם.

במלאת שנה לפטירתו הפתאומית ולקראת הכנסת ספר התורה כתבה אלמנתו נעה בוצר: "והיו בעינינו כימים אחדים באהבתנו".

מאז פטירתו, הציפו את הרשתות החברתיות תגובות נרגשות לשיריו, כולל מצד מאזינים שגילו את יצירתו רק לאחר מותו. "איזה זמר ענק, לצערי התוודעתי אליו רק מהידיעה על מותו", נכתב בכמה התגובות ביוטיוב.

"בוצר" נולד בצפת למשפחה דתית לאומית, יצא בשאלה בגיל 13 וחזר בתשובה בגיל 17. שירת בסיירת נח"ל, ובהמשך שימש קצין ביטחון ביישוב יצהר, שם פעל בתקופת האינתיפאדה השנייה.

לאורך השנים יזם מיזמים חברתיים ורוחניים, בהם מרכזי סיוע למטיילים ישראלים בהודו, מרכזים לחיזוק זהות יהודית ופרויקטים של חזרה רכה לארץ ולחיים. בשנת 2008 ייסד את מיזם "מתחברים ללב", לעידוד העלייה להר הבית.

את דרכו המוזיקלית החל ב-2011, ואלבומו הראשון "הפרעות. קשב. ריכוז". יצא ב-2013. אחריו הגיעו האלבומים "עם הארץ", "הבית" ו"אור גנוז". הוא ביצע שיתופי פעולה בינלאומיים, בהם פרויקט משותף עם הזמר ההודי Lucky Ali.

לאחר מותו, פורסמו שני שירים נוספים שהותיר אחריו - "ארץ אהובה שלי", אותו הספיק לשיר, ו"בת עין", שיצא בביצועו של שמעון ראובן עם קטע קולי של בוצר.