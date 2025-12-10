מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק המאבק בארגוני פשיעה שיזם יו"ר ועדת הביטחון הלאומי, ח"כ צביקה פוגל (עוצמה יהודית).

54 חברי כנסת תמכו בהצעה, מול 41 מתנגדים. הצעת החוק תועבר כעת לדיון בוועדה לביטחון לאומי.

הצעת החוק קובעת כי אם פעילות של ארגון פשיעה חוצה את גבול הפשיעה המאורגנת ומגיעה לרמה של איום ביטחוני, כגון שימוש שיטתי בנשק, איומים על נבחרי ציבור או שיתוף פעולה עם ארגוני טרור - יוכל השר לביטחון לאומי, באישור שר הביטחון, להכריז על אותו ארגון כארגון טרור.

היוזמה נולדה בעקבות דיון בין-משרדי רחב שיזם ראש הממשלה, ובהשתתפות שב"כ, המל"ל ומשטרת ישראל. בדיון הוחלט כי יש להסיר את ההבחנה הנוקשה בין פשע מאורגן לטרור, כאשר האמצעים והמטרות דומים. ראש הממשלה הנחה את היועצת המשפטית לממשלה להגיש חוות דעת בנושא, אך זו טרם נמסרה.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר לאחר ההצבעה, "זהו חוק חשוב במאבק בפשיעה החמורה. ארגוני הפשיעה שפועלים כאילו המדינה הפקר. יורים, מאיימים, מחזיקים אמל"ח ומתנהלים כמו ארגוני טרור - חייבים לקבל מענה בכלים של המאבק בטרור. ההצעה שאישרה היום המליאה בקריאה טרומית היא צעד ראשון בדרך הנכונה. אני מברך את חברי ח"כ צביקה פוגל על היוזמה. אפעל לקדם את החוק עד לאישורו הסופי, כדי שנוכל לחזק את ההרתעה ולהחזיר את המשילות בכל רחבי הארץ".

ח"כ צביקה פוגל הוסיף, "ארגוני הפשיעה בישראל כבר מזמן לא עוסקים רק בכסף או בפשיעה, הם פוגעים במדינה, מאיימים, ופועלים כמו ארגוני טרור לכל דבר. לכן אמשיך לקדם את החוק עד לאישורו הסופי, כדי לאפשר למדינת ישראל להגיב בעוצמה ובכלים של חוק המאבק בטרור, גם כלפי מי שמנסה לערער את שלטון החוק מבפנים".