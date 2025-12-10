סערה באוניברסיטה הפתוחה: סטודנטים מוחים על מטלה בקורס פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינה, שלטענתם כוללת טקסט המהווה תעמולה אנטי-ישראלית.

תא הסטודנטים "דרור" של מפלגת הציונות הדתית פנה השבוע להנהלת האוניברסיטה במחאה על הדרישה לנתח בצורה "אובייקטיבית" מאמר תחת הכותרת "מכלכלת כיבוש לכלכלת השמדה", מתוך דו"ח של שליחת האו"ם לזכויות האדם בשטחים, פרנצ'סקה אלבנזה.

המאמר טוען כי ישראל מבצעת טבח בעזה, וכי פעולות צה"ל הן בגדר "טיהור אתני" ו"ניהול מלחמה קולוניאלית". עוד נטען בו כי המשך הלחימה בעזה נובע מהאינטרס הכלכלי של תאגידים בין-לאומיים.

בהודעת תא הסטודנטים נכתב, "באנו למחות בתוקף על מטלה שקיבלנו השבוע. לצערנו, האוניברסיטה כופה על הסטודנטים לנתח בצורה 'אובייקטיבית' מאמר המהווה יריקה בפרצופם של לוחמי צה"ל, ותעמולה אנטי-ישראלית מובהקת".

הסטודנטים טענו כי הדרישה במטלה היא לנתח כיצד ניתן לבסס את ההאשמות החמורות על פי הגותם של תומס אקווינאס וניקולו מקיאבלי, מבלי שניתן מענה לאפשרות לדחות את תוכן המאמר: "הדרישה מחייבת את הסטודנטים לעסוק אך ורק בבחינת הדרכים התיאורטיות להצדקת טענות המציגות את צה"ל כמבצע טבח וטיהור אתני".

עוד נכתב: "המובאה הזאת היא ניסיון מובהק להנדס תודעה, היא לא מנסה לאתגר מחשבתית אלא פשוט להזיז את גבולות השיח הלגיטימי לאזורים שהם מנוגדים לעצם קיומנו שלא לומר לערכינו. הרי ברור לכל שהאקדמיה אף פעם לא תביא לתלמידי שנה א' ללמוד את כתבי הרב כהנא".

לדבריהם, "זו אינה חשיבה ביקורתית אקדמית, אלא כפייה והנדסת תודעה המקנה לגיטימציה אקדמית לטענות שאינן נכונות ואינן מאוזנות". הם הדגישו כי אם המטלה לא תוחלף, יחרימו אותה ולא יגישו תשובה.

האוניברסיטה הפתוחה מסרה בתגובה: "מטלות הקורסים באוניברסיטה הפתוחה נקבעות בלעדית על ידי הצוותים האקדמיים, בהתאם לשיקולים מקצועיים בלבד, ואינן נתונות למו"מ או לשינוי לפי דרישות חיצוניות, ובוודאי שלא מטעם גורמים פוליטיים".

בנוגע לטענות נמסר: "בקורס 'מבוא למחשבה מדינית' הוטל על הסטודנטים לנתח טקסט פוליטי, כמתבקש מקורס העוסק בתיאוריות פוליטיות, באמצעות כלים תיאורטיים שלמדו, במקרה זה אלו של מקיאוולי ותומס אקווינאס. ההערכה אינה נוגעת להסכמה עם תוכן הטקסט, אלא ליכולת לבצע ניתוח ביקורתי ואקדמי".

"יש אף מידה של אירוניה בכך שהתיאוריה שנבחרה היא זו של מקיאוולי: ככל שהסטודנטים יכירו את התיאוריה בקורס, יבינו שהמטלה עצמה היא דוגמה טובה לתרגול על פי התיאוריה: לבחון טקסט טעון, לאמץ נקודת מבט ניתוחית ולא רגשית, ולהפריד בין תוכן פוליטי או שנוי במחלוקת לבין הכלים התיאורטיים שמנתחים אותו. המשימה נקבעה מטעמים אקדמיים מובהקים, ולכן היא לא תשונה".