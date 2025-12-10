הכתב הצבאי של גלי צה"ל, דורון קדוש, פרסם הבוקר פרשנות נוקבת נגד שר הביטחון ישראל כ"ץ, בעקבות הודעתו על "הסכמות" שאליהן הגיע עם הרמטכ"ל בנושא תחקירי אירועי 7 באוקטובר.

לדבריו, מדובר בלא יותר מהתקפלות חסרת תכלית מצדו של השר, שמעידה על העדר רצון אמיתי לבדק בית בצה"ל.

קדוש טען כי כ"ץ מעולם לא ביקש לבצע בדיקה מעמיקה שתוביל להפקת לקחים אמיתית מהכישלון הביטחוני החמור של השבעה באוקטובר. "שר הביטחון רק רצה לעשות שרירים על צה"ל ועל הרמטכ"ל" מתוך שיקולים פוליטיים בלבד.

הוא התייחס גם להודעה שפרסם כ"ץ לפני כשבועיים, שבה הודיע על תחקיר מחודש של מבקר מערכת הביטחון שיכלול לראשונה גם את המתאם לפעולות הממשלה בשטחים (המתפ"ש). כעת, לדבריו, התברר שהמתפ"ש כלל לא נכלל במנדט המחודש, וייתכן שהשר הבין כי תחקיר כזה יוביל גם לבדיקה של החלטות ממשלתיות בנושא עזה - מהלך שעלול לפגוע גם בו.

עוד הדגיש קדוש כי בניגוד להצהרות של כ"ץ, לא בוצע שום שינוי בתחקירי אגף המבצעים, חיל הים ותכנית חומת יריחו - שלפי ועדת תורג'מן תויגו כתחקירים "אדומים" או "שחורים". לדבריו, הרמטכ"ל הוא שהקים צוותים מחודשים לתחקור החטיבות והמערכות הרלוונטיות, בעוד השר הציב את מבקר מערכת הביטחון כמשקיף בלבד.

לסיכום דבריו, כתב קדוש כי "לשר הביטחון יש השפעה אפסית על הביטחון", והאשים את כ"ץ בכך שהוא מתנהל מתוך אינטרסים פוליטיים וציבוריים, בעוד שצה"ל מנסה לשמור על עצמאותו במערך התחקירים. "השר לא מתקן, ויש קצינים טובים ואיכותיים שמושפעים מהמהלכים שלו, ועלולים לעזוב. וזה מסוכן לביטחוננו".