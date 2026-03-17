היועץ הזוגי אריה אקרמן ועופר בשן, מנחה ומנהל תוכנית להכשרת מנחי מעגלי גברים במכללת אורנים, משוחחים בפודקאסט של ערוץ 7 על השפעת תקופת המלחמה על עולמו הפנימי של הגבר הישראלי.

לדברי אקרמן, בחברה הדתית קיימת לעיתים התרחקות מעיסוק בגבריות עצמה. הוא סבור כי חיבור של גברים לזהותם ולכוחותיהם האישיים יכול לתרום גם לזוגיות ולמערכת המשפחתית.

גברים בחברה הדתית משום מה לא מתחברים לגבריות שלהם, ולא חוגגים אותה", אמר. לדבריו, החוסר ב"העצמה גברית" פוגע לא רק בגבר עצמו, אלא גם ביכולתו להעצים את אשתו ואת הזוגיות.

בשן מציע הסתכלות שונה על מושג הגבריות ומדגיש כי ערכו של האדם אינו נמדד רק בהצלחה חיצונית או בתפקידו כמפרנס, "מעניין אותי שאתה תספר לי מתי הרגשת גבר ומתי אתה מרגיש חסר ערך. הרבה פעמים גבר שהוא לא מפרנס או לא יודע בדיוק מה הכיוון שלו - מרגיש חסר ערך".

בהמשך שואל אקרמן על "התיקון" ועל החובות המוטלות על הגבר. בשן מתעקש שהשפה של "חובות" ו"מודל גברי אידיאלי" רק מעמיסה על הכתפיים ויוצרת תסכול. "היום זה פשוט לא מעניין אותי, התפיסות האלה", אומר בשן. במקום זאת, הוא מציע את מושג 'אינטימיות' - היכולת להיות כנה עם עצמך, עם רגשותיך ועם החלקים שמרגישים "כמו גרגר אבק בעולם הזה".

השניים מציינים כי תקופת המלחמה, שבמהלכה רבים שירתו תקופות ארוכות במילואים, יצרה עומס נפשי משמעותי שמחייב התייחסות וטיפול. בשן, שעובד עם חיילים משוחררים, מסביר: "מה אני רוצה? אני רוצה שיהיה להם מקום להניח את הראש. אני חושב שאם לגבר יהיה את המקום הזה, הוא יחזור למימוש העצמי שלו, לתשוקה שלו".

הוא מדגיש את הצורך ביצירת מרחב אישי לעיבוד החוויות. לדבריו, כאשר לגבר יש מקום לעצור, לנשום ולהתבונן בעצמו, מתאפשרת חזרה הדרגתית לשגרה ולמימוש אישי.

אקרמן מתחבר ומספר כיצד אשתו לימדה אותו לא להיכנס הביתה עם בגדי העבודה המלוכלכים. "היא אמרה: 'אני רוצה לראות אותך מלך'".

השניים קוראים לגברים לא לפחד מהאפיק הטיפולי. "רגש שלא מקבל מקום, תופס את כל המקום. כשהגבר עושה לעצמו מקום, המעשים שלו הופכים למדויקים יותר. כשאתה ברווחה נפשית, המעשים שלך הם הרבה יותר מכווננים", הם מסכמים.