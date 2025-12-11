ועדת פרס כץ לשנת תשפ"ו הכריזה על רשימת הזוכים בפרס המוענק לאישים ולמוסדות הפועלים להטמעת ערכי ההלכה במציאות החיים המודרנית.
הוועדה, בראשות פרופ' מנחם בן ששון וחבריה הרב שלמה דייכובסקי והרב חיים סבתו, בחנה מועמדים מעולמות התורה, הדיינות, ההוראה והאקדמיה, ובחרה להעניק את הפרס לשורת אישים בעלי תרומה מוכחת ומתמשכת.
ברשימת הזוכים נכללים הרב אלחנן סמט, הדיין הרב אוריאל לביא, הרב אליהו בירנבוים, הרב פרופ' נריה גוטל, פרופ' יוסף עופר ואיש העסקים צביקה רייזמן.
לצד אלה נבחר גם מכון ארץ חמדה ובו כולל דיינות ובתי דין לממונות.