הסדר טיעון הוסכם היום (חמישי) עם הזמר גידי גוב, לאחר שבחודש ספטמבר נהג תחת השפעת אלכוהול ופגע בשמונה רכבים בדרך איילון בתל אביב.

במסגרת ההסדר, רישיונו ייפסל לתקופה של שנתיים והוא יישא בקנס כספי של 3,000 שקלים. בית המשפט אישר את ההסדר.

במהלך הדיון אמר גוב, "אני מצטער שזה קרה ולוקח אחריות". בעדותו לחוקרי המשטרה הודה: "שתיתי שני שוטים של וויסקי, התבלבלתי בין דוושת הגז לדוושת הבלם".

לפי כתב האישום שהוגש, גוב מואשם בשורת עבירות תנועה, בהן נהיגה בקלות ראש, התנהגות הגורמת נזק, וכן נהיגה תחת השפעת אלכוהול.

האירוע התרחש בעת שגוב פגע ברכב אחר, וגרם לתאונת שרשרת בנתיבי איילון.