מאור (שם בדוי), צעיר כבן 18, עבר בימים האחרונים טקס תיקון ברית בביתו, כחלק מתהליך שיבה ממושך ליהודית.

מאור, בן לאב מוסלמי ולאם יהודייה, מקיים מזה כמה שנים אורח חיים דתי, לאחר שחולץ בגיל 15 מכפר ערבי על ידי ארגון 'יד לאחים'.

מאז החילוץ, החל בתהליך התחזקות דתי, מקפיד על הנחת תפילין ושמירת שבת, ובשנה האחרונה פנה, בסיוע עובדת סוציאלית שמלווה את המשפחה, לביצוע תיקון ברית, הנדרש במקרה של נישואי תערובת וחיים ממושכים מחוץ למסגרת היהודית.

לאחר הפנייה, הופנה מאור לרב יוסף ידידיה מעמותת "ברית יוסף ידידיה", אשר ביצע את ההליך בביתו של מאור וללא חגיגה, בהתאם לבקשתו האישית.

מאור נולד וגדל בכפר ערבי עד גיל 15. בשלב זה, בעקבות פנייה של אמו, שסבלה מאלימות מתמשכת, חולצה המשפחה כולה, האם וילדיה, על ידי 'יד לאחים' במבצע רגיש. לאחר החילוץ חגג מאור בר מצווה.

כעת, עם הגיעו לגיל 18, מתכנן מאור לקיים מסיבת הודיה וסעודת מצווה שתסמל את השלמת התהליך. בארגון מציינים כי "תיקון הברית היה עבור מאור שלב טבעי ומשלים בדרך לחיים יהודיים מלאים".