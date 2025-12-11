כמעט שנתיים חלפו מאז מסרה ועדת החקירה הממלכתית לאסון מירון את מסקנותיה - אך יישום אחת ההמלצות המרכזיות שלה נמצא במבוי סתום.

בערוץ i24NEWS דווח כי צוות ייעודי בראשות היועצת המשפטית לממשלה, ובו נציגים ממח"ש ולהב 433, מנסה לבחון את האפשרות לפתוח בחקירה פלילית נגד האחראים לאסון בו נספו 45 בני אדם בל"ג בעומר תשפ"א - אך אינו מצליח להתקדם. הסיבה: העדר גישה לחומרי הגלם של ועדת החקירה.

בסיום עבודתה העבירה הוועדה את כלל המסמכים, פרוטוקולים, עדויות וחומרים חסויים לארכיון המדינה, שם לפי החוק הם חסויים ל-50 שנה. גישה אליהם תתאפשר רק בהחלטת ממשלה מיוחדת.

בלי הגישה לחומרים, הצוות לא יכול להכריע אם יש מקום לחידוש חקירה פלילית. החשש הוא שעקב התקיעות - האחראים לא יועמדו לדין.

הוועדה המליצה כאמור לבחון פתיחה בחקירה פלילית נגד שורת גורמים - ובהם קצין משטרה, מהנדס בטיחות ומנהלי האבטחה באירוע. אך הצוות המשפטי אינו רשאי לבקש עותק מהנפגעים או מעורכי הדין - למרות שלחלקם יש גישה לחומר.

העיתונאי משה שטיינמץ עצמו ציין: "אפילו לי יש עותק של החומר, אבל מי שצריך לקבל החלטה, לא יכול לבקש אותו ממני".

יועץ התקשורת ישראל דיסקינד, שאחיו שמחה בונים דיסקינד נהרג באסון, הגיב בחריפות: "חלם זה כאן. אם צריך החלטת ממשלה, אז תהיה החלטת ממשלה. עצם ההחלטה לנעול את הממצאים בגנזך ולקבור את החקירה הזו קבורת חמור, היא יריקה בפרצוף של כל מי שנהרג באסון הזה. יריקה שכל כולה נובעת מזלזול בחיי אדם. מדינה לא יכולה להתנהל במתכונת של אין דין ואין דיין".