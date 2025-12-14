רכישת בית חדש בפרויקט בנייה לרוב כוללת המתנה ארוכה עד למועד האכלוס, תקופה שבה משלמים משכנתא כפולה ומתמודדים עם חוסר ודאות.

בפרויקט ART במודיעין, המצב שונה לחלוטין - 24 וילות מוכנות לאכלוס מיידי בשכונה שכבר מתפקדת בתור קהילה פעילה עם מוסדות חינוך, פארקים ותשתיות מלאות.

למה בדיוק משפחות בוחרות בשכונת בוכמן?

שכונת בוכמן במודיעין נחשבת לאחת השכונות המבוקשות ביותר בעיר. היא מציעה חוויית מגורים קהילתית בלב הטבע - עם פארקים ירוקים, מוסדות חינוך מובילים, בתי כנסת, מרכזי קניות ותנועות נוער פעילות. הכול במרחק הליכה מהבית.

הקהילה מאופיינת בגיוון חברתי - משפחות ותיקות לצד עולים חדשים, בעיקר דוברי אנגלית. המפגש הבין-תרבותי יוצר סביבה פתוחה, תומכת ומזמינה, עם תחושת שייכות חזקה שקשה למצוא במקומות אחרים.

מה מקבלים ב-7.69 מיליון שקל?

• וילה תלת-מפלסית בשטח של כ-260 מ"ר

• חניה תת-קרקעית ומחסן פרטי

• גינה ירוקה פרטית

• מפרט טכני עשיר

• אפשרות להתאמה אישית של חלק מהמרתפים

היתרון המרכזי - אכלוס מיידי. בניגוד לפרויקטים רבים אחרים שדורשים המתנה של שנים, כאן אפשר לעבור מיד לבית חדש מבלי להמתין לתשתיות ותחושת קהילה.

קבוצת גלנור - מוניטין של עשרות שנים

את הפרויקט בונה קבוצת גלנור, הפועלת משנות ה-80 ומתמחה בפרויקטים למגורים, תשתיות ומבני ציבור. החברה משלבת טכנולוגיה מתקדמת עם גישה אנושית וקהילתית, ומזוהה בענף בזכות אמינותה ורמת הגימור הגבוהה שלה.

יום מכירות מיוחד - 26.12.24

ב-26 בדצמבר (יום שישי) בין השעות 9:00-13:00 מתקיים יום מכירות מיוחד ברחוב אסתר המלכה 87 במודיעין. המבקרים יוכלו לסייר בבתים המוכנים לאכלוס מיידי, לקבל ייעוץ מקצועי ולהנות מהנחות של מאות אלפי שקלים על כל וילה.

חשוב לדעת: מדובר במבצע סוף שנה מוגבל בזמן. עם 24 וילות בלבד בפרויקט, המקומות מתמלאים במהירות.

למי מתאים הפרויקט?

• משפחות שמחפשות איכות חיים גבוהה בסביבה קהילתית

• אנשים שרוצים לעבור לבית חדש מבלי להמתין שנים

• משפחות שמעוניינות בשילוב של טבע, קהילה ונוחות עירונית

• מי שמחפש סביבה בינלאומית ופתוחה

עם הביקוש הגבוה לנכסים במודיעין בכלל ובשכונת בוכמן בפרט, ועם מספר מוגבל של 24 וילות בלבד, ההזדמנות להצטרף לפרויקט מתמעטת. המבצע המיוחד ליום המכירות ב-26.12 מציע הנחות משמעותיות, אך כפי שציינו - המקומות מתמלאים מהר.

