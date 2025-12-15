הפגנות אלימות נרשמו הלילה (שני) באמסטרדם, לאחר שפעילים פרו-פלסטינים ארגנו הפגנות מחאה נגד הופעותיו של החזן הצבאי הראשי, שי אברמסון, בעיר.

אחת ההפגנות התקיימה מול אולם הקונצרטים "קונצרטחבאו", שם נערכה הופעתו של אברמסון. המשטרה אישרה הפגנה של עד 30 משתתפים במיקום זה. לא רחוק משם, בכיכר המוזיאונים, התקיימה הפגנה גדולה יותר שהתקיימה אף היא באישור המשטרה.

ההפגנות החלו לאחר שבוטל קונצרט אחד של אברמסון בעקבות מחאות והעובדה כי החזן משמש כחזן צבאי בשירות צה"ל. על פי דיווחים בתקשורת ההולנדית, מאות מפגינים שהגיעו לכיכר המוזיאונים נשאו שלטים אנטי-ישראליים, כולל סיסמאות כמו "רוצחי ילדים", וגינו את בית הקונצרטים עם שלט שנשא את המילים "בושה קונצרטחבאו, יש לכם דם על הידיים".

במהלך הקונצרט, החלה קבוצת מפגינים להשליך רימוני עשן ופרצו מחסומים משטרתיים.

דובר המשטרה מסר כי נעצרו מספר מפגינים, אך סירב לחשוף את מספרם או את השתייכותם הקבוצתית.

יו"ר ארגון הגג של יהודי הולנד, חנן הרצברגר, התייחס לאירועים ואמר כי מדובר בהתגרות מכוונת כלפי הקהילה היהודית. לדבריו, "אברמסון שר שירים, הוא לא מואשם בפשעים נגד האנושות. זה פשוט להציק ליהודים".