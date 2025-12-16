משתמשי וואטסאפ במחשבים המריצים Windows החלו בימים האחרונים לקבל הודעה על ניתוק מהאפליקציה, כחלק מתהליך עדכון לגרסה חדשה.

ההודעה מופיעה ישירות באפליקציית הדסקטופ, מתחת לשורת החיפוש, ומודיעה כי לאחר העדכון יידרש המשתמש להתחבר מחדש באמצעות הטלפון.

הגרסה החדשה מבוססת על טכנולוגיית כרומיום - מעין מעטפת דפדפן - בניגוד לגרסה הקודמת שהתבססה על פלטפורמת UWP של מיקרוסופט. במבחני ביצועים שנערכו על ידי windowslatest.com (וכן על ידי כותב שורות אלו), התברר כי גרסה זו צורכת פי שבעה יותר זיכרון RAM, ומגיעה אף לשימוש של 1.2GB בזיכרון פעיל במהלך שיחה, לעומת פחות מ-100MB בגרסה הישנה.

משתמשים שביצעו את העדכון דיווחו על איטיות משמעותית, זמני טעינה ארוכים עם הפעלת המחשב, וחוויית שימוש פחות חלקה. "פתיחת האפליקציה נמשכת לעיתים מעל 15 שניות, וזה פשוט לא הגיוני כשמדובר באפליקציית מסרים מיידיים", נכתב בסקירה של Windows Latest. לאחר ההפעלה האיטית כותב שורות אלו דווקא נתקל בחוויה הרבה יותר זריזה ומהירה מאשר הגירסא הקודמת שנתקעה לעיתים והיו לה כל מיני באגים מוזרים שחייבו הפעלה שלה מחדש.

גירסת כרומיום החדשה (שמיישרת קו גם עם Whatsapp Web ) כוללת גם שדרוגים: תמיכה ב'ערוצים', תוספות חדשות בסטטוס ובקהילות, וכן אפשרות לסנכרון היסטוריית שיחות עד שנה אחורה מהטלפון. אחד השיפורים הבולטים הוא האפשרות להשתמש בכפתורי שירות לקוחות בצ'טבוטים - פונקציונליות שלא הייתה קיימת כלל בגרסה הקודמת וחייבה שימוש בטלפון הנייד.

נכון לעכשיו, העדכון אינו חובה, והמשתמשים יכולים לבחור לדחות אותו על ידי השבתת העדכונים האוטומטיים מחנות Microsoft Store. עם זאת, בעבר כאשר META חיסלה את גירסת האלקטרון (גם כן מבוססת דפדפן, אגב) של Whatsapp, היא אילצה את המשתמשים לעדכן את האפליקציה כדי להמשיך להשתמש בה.