הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור אישרה רובע נוסף באופקים הכולל כעשרת אלפים יחידות דיור ובתוך עשור העיר עשויה לגדול משלושים אלף תושבים למאה אלף. קצב צמיחה שמעט ערים בישראל חוות.

משקיעים רבים שמחפשים השקעה עם הון עצמי נמוך ופוטנציאל עליית ערך כבר זיהו את ההזדמנות וזו הסיבה שלמרות השנה המאתגרת שעברה על שוק הנדל"ן, אופקים הציגה תמונה הפוכה ושברה שיאי מכירות עם מאות דירות שנמכרו בתקופה שבה ערים אחרות כמעט עצרו.

>> לפרטים מלאים על ההזדמנות באופקים ופתרונות המימון הייחודיים - לחצו כאן עכשיו

אך השאלה שמשקיעים רבים שואלים את עצמם היא איך מתמודדים עם כמות כזו של דירות. האם השוק יצליח לספוג את ההיצע המטורף והאם עדיין כדאי להשקיע באופקים או שמדובר בשוק שכבר מיצה את עצמו?

לדברי היזם דביר דימרי שמכיר את אופקים גם מכובע היזם וגם כמי שמוביל את קהילת הנדל''ן יותר נדל''ן משכל שליוותה מאות רוכשים בעסקאות נדל"ן בעיר - לא רק שאופקים בדרך לצמיחה ועלייה של ערך הנכסים בה אלא שמיצוי הפוטנציאל שלה עוד לא קרוב לשיא.

"לפני שנה אנשים קנו דירות באפיקי הנחל ב1.29 מ' ש"ח עם הון עצמי של 130 אלף ש"ח בלבד כשהיום אותה דירה נמכרת ב1.43 מ' ש"ח - יותר מ100% על ההון העצמי", הוא מספר.

לדבריו, כל שכונה חדשה שנבנית מאפס עוברת שלב קצר של הצפה בתחילת הדרך, כאשר הדירות נמסרות המשקיעים יוצאים ונוצרת הצפה של דירות בשוק. אך מהר מאוד נכנסים משפרי דיור ותושבים שמבקשים לגור במקום. אז השכונה מתייצבת, מוסדות קהילה נפתחים, הביקוש מתאזן, והמחירים מתכנסים כלפי מעלה. כך קורה בפרויקטים גדולים בכל הארץ, וגם באופקים.

בנוסף הטבת המס הייחודית של אופקים בשיעור של 18% מייצרת יתרון תחרותי שאי אפשר להתעלם ממנו. היא גורמת להגירה חיובית מאזורים סמוכים כמו באר שבע והסביבה שם היתרון הזה לא קיים והקרבה למוקדי תעסוקה, להייטק ולרכבת הישירה רק מחזקת את המגמה הזו.

תמונה מהאתר צילום: ללא

>> לקבלת הפרטים המלאים על הטבות המס והיתרונות הייחודיים - לחצו כאן

כדי לתפור חליפה ייחודית למשקיעים ולהתמודד עם כמות הדירות שתישפך לשוק בעוד שנה ובגלל שהכח כרגע נמצא בידיים של הקונים ולא אצל היזמים הצלחנו לבנות פתרונות מימון ייחודיים למשקיעים שרוצים מקסימום עליית ערך במינימום סיכון.

הבעיה העיקרית בכל רכישת דירה להשקעה היא שלרוב המשכנתא לא מכסה את השכירות. בהזדמנות שנוצרה כעת - המשקיע שם את ההון העצמי מראש, מקבל את הדירה בעוד שנה ונהנה גם משכירות שמכסה את המשכנתא וגם מהלוואת קבלן שמתקבלת עם מסירת הדירה ונותנת לו שקט מימוני ותזרים למשך שנתיים.

המודל הזה מקטין סיכון ויוצר שקט למשקיע למשך שנתיים בהם הוא נהנה מעליית הערך מצד אחד ולא משלם את המשכנתא מצד שני יתרון משמעותי בתקופה שבה רוב המשקיעים בארץ מתמודדים עם אי ודאות סביב המשכנתא ומציאת שוכרים.

אופקים נמצאת היום בצומת משמעותי. מצד אחד קצב בנייה שרואים רק בערים מתפתחות. מצד שני הזדמנויות נדלניות שנולדות דווקא בזמנים שבהם השוק הארצי מהסס. מי שיודע להיכנס בתקופה הזו מרוויח פעמיים - גם מעליית ערך הנכס והגדלת ההון העצמי, וגם מאפס סיכון ומשכנתא שמכסה את השכירות.

לקבלת פרטים על ההטבה למשקיעים באופקים השאירו פרטים כאן>>