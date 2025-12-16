הפרקליטות הצבאית הודיעה היום (שלישי) כי תיק החקירה בעניינו של אלוף-משנה (מיל') יואב ירום ייסגר ללא נקיטת הליכים פליליים.

ההחלטה התקבלה לאחר שימוע בעניינו, בעקבות נסיבות נפילתם של סמל גור קהתי ז"ל ורב-סרן (מיל') זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל, במהלך סיור מבצעי בדרום לבנון.

עם זאת, בפרקליטות המליצו לנקוט צעדים פיקודיים נגד ירום. גם תיק חקירה נוסף, שנוהל נגד מעורב אחר באירוע, ייסגר ללא הליכים פליליים. משפחות החללים עודכנו בהחלטה.

בנובמבר לפני שנה נהרג סמל אורי ניסנוביץ ז"ל, לוחם גולני, בקרב עם מחבלי חיזבאללה סמוך לכפר שמע שבדרום לבנון. חמישה ימים לאחר מכן התקיים תחקור בשטח. אלוף-משנה (מיל') ירום הצטרף למשימה מיוזמתו, ובהמשך הצטרף גם ארליך ז"ל, מומחה לארכיאולוגיה וניתוח שטח.

במהלך התחקור במתחם סמוך למסגד במקום, הותקף הכוח בידי מחבלי חיזבאללה. ירום ומפקד הכוח נפצעו. סמל גור קהתי ז"ל, ששימש כחובש קרבי, ורב-סרן (מיל') זאב ארליך ז"ל נהרגו.

החקירה העלתה כי ארליך לא חויל כחוק ולא היה בשירות מילואים פעיל בעת כניסתו לדרום לבנון. בתחילה הוחלט להעמיד את ירום לדין בגין המתה בקלות דעת, אולם עדות חדשה ממפקד הכוח, שנפצע בקרב, והצגת ראיות נוספות במסגרת השימוע - בהן חוות דעת מפקדים לגבי תרומתו של ארליך - שינו את תמונת המצב.

מהראיות עלה כי הסיור אושר מראש ונועד לצורך מבצעי, וכי לא ניתן להפריך את טענת ירום בדבר אופייה המבצעי של ההצטרפות, לרבות הצטרפותו של ארליך.

לנוכח ממצאי החקירה וההבהרות שנמסרו, הוחלט כאמור על סגירת התיק הפלילי. עם זאת, הומלץ על צעדים פיקודיים נוכח אופן ביצוע הכניסה לשטח.

דובר צה"ל מסר כי "צה"ל משתתף בצערם הכבד של משפחותיהם של סמל גור קהתי ז"ל ורב-סרן (מיל') זאב חנוך (ז'אבו) ארליך ז"ל, וימשיך ללוותן".