תיעוד: תקיפה אנטישמית שנייה בניו יורק בתוך יממה דוברות חב"ד

תקיפה אנטישמית שנייה בניו יורק בתוך יממה: יהודי נדקר הלילה (רביעי, שעון ישראל) בשכונת קראון הייטס שבברוקלין.

התוקף החל לקלל קבוצה של יהודים ואמר "זה בסדר אם השואה הייתה מתרחשת שוב". לאחר שתקף ודקר את אחד היהודים נמלט מהמקום.

הפצוע פונה לבית חולים ומצבו מוגדר קל. המשטרה בסיוע מתנדבי ארגון השמירה בקראון הייטס מנהלים כעת מצוד אחר התוקף.

אתמול התרחשה תקרית אנטישמית ברכבת התחתית בניו יורק: מספר חסידי חב"ד, תלמידי ישיבת "תומכי תמימים" הותקפו ברכבת התחתית על ידי אב ובנו.

החסידים חזרו ברכבת מ"מבצע חנוכה" במנהטן ונסעו לקראון הייטס. האב ובנו שעלו באחת התחנות החלו לקרוא לעברם קריאות אנטישמיות. אחד הבחורים, שחשש שהאירוע התדרדר, החל לתעד אותו ואז התנפלו עליו השניים ותקפו אותו פיזית.

אחד המותקפים סיפר לאתר "ישיבה ניוזוורלד" כי החסידים חששו לחייהם. "ירדנו בפאניקה תחנה אחת לפני קראון הייטס. אחד התוקפים נגע בכיסו באופן שמסמן כאילו יש לו אקדח. חששנו שזה יהפוך לאירוע שלא נצא ממנו".

הטלפון אמנם הוטח לרצפה במהלך העימות אבל הקלטת האירוע הועברה למשטרה שהחלה בחקירת התקרית.