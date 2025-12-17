דיון טעון בקונגרס של מקסיקו סיטי, בירת מקסיקו, התדרדר אתמול (שלישי) לאלימות פיזית ברחבת המליאה.

מחוקקים משני צידי המפה הפוליטית החלו למשוך בשיער, לדחוף זה את זה ואף להכות - על רקע מחאה של האופוזיציה נגד כוונה לפרק את מוסד השקיפות העירוני.

לפי הדיווחים, העימות פרץ כאשר מחוקקת אחת אחזה בידה של מחוקקת אחרת. האחרונה משכה את ידה בחזרה והכתה אותה בבטנה. בעקבות כך, עשרות מחוקקים החלו להתעמת, כשחלקם מתעדים את ההתרחשות בטלפונים ניידים במקום לנסות להרגיע את הרוחות.

בסרטונים שפורסמו ברשתות החברתיות ובכלי תקשורת ברחבי העולם, נראים גברים ונשים כאחד משתתפים בעימות - חלקם צועקים, אחרים דוחפים, מקללים ומושכים בשיער, בלב אולם המליאה של הקונגרס.

מקור העימות היה בדיון על פירוק המכון לשקיפות של מקסיקו סיטי. מפלגת השלטון, "מורנה", הואשמה על ידי האופוזיציה בהפרת הסכם להקמת גוף שקיפות חלופי. הסכסוך החריף כאשר הצדדים התווכחו על דוכן הנואמים, מה שהצית את הקטטה.