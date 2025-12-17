פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט העליון ערעור על הכרעת הדין וגזר הדין שניתנו בפרשת לינץ' בעובר אורח יהודי בעיר חיפה, במהלך אירועי "שומר חומות" במאי 2021.

הערעור הוגש לאחר שבית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע את הנאשמים בעבירות של חבלה בכוונה מחמירה ועבירות רכוש ממניע לאומני, אך קבע כי אין מדובר ב"מעשה טרור" כהגדרתו בחוק.

לפיכך, נגזרו על הנאשמים 50 חודשי מאסר בלבד. הפרקליטות מבקשת להרשיעם בעבירת מעשה טרור ולהחמיר בעונשם בהתאם.

הודעת הערעור

על פי כתב האישום, הנאשמים היו חלק מקבוצת צעירים ערבים שהתארגנה באותו הלילה על רקע שמועות לפיהן מתוכננת תקיפה של בית באזור. הם יצאו רעולי פנים, ובין השאר תקפו באכזריות עובר אורח יהודי בן 47 שהיה בדרכו לביתו.

הקורבן הוכה באגרופים ובעיטות בעודו שוכב חסר אונים על הקרקע, וננטש כשהוא פצוע ומדמם בחורשה חשוכה. הוא פונה לבית החולים במצב קשה, אושפז ל-16 ימים ועבר ניתוח מורכב.

בערעור שהוגש על ידי עו"ד רחל מטר, מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, נכתב: "בחירתם של הנאשמים בתקיפה אלימה וחסרת רחמים, ממניע לאומני, בכוונה לפגוע בנפגע העבירה שכל חטאו הוא היותו יהודי - מחייבת מיצוי דין עם המבצעים. מיצוי הדין יעביר מסר חשוב שיתרום למלחמה בתופעה בזויה זו".

עוד נכתב בערעור כי יש לראות במעשה "פגיעה במרקם החיים העדין במדינה", ולדחות את טענת ההגנה לפיה העדר סממנים חיצוניים או העובדה שהאירוע התרחש בלילה במקום מבודד - שוללים את היסוד הטרוריסטי.

הפרקליטות מבקשת מבית המשפט העליון להכיר בלינץ' כמעשה טרור, ולהתאים את חומרת הענישה בהתאם.