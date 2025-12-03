תיעוד הלינץ' ביהודי מצלמות אבטחה

בית משפט השלום בירושלים קבע בהיעדר הגנה כי שני מחבלים ערבים שפגעו בשלושה יהודים במהלך מבצע שומר החומות יחויבו לפצות אותם בסכום כולל של 480 אלף שקלים.

הפיצוי נגזר בעקבות תביעה אזרחית שהגיש עו"ד חיים בלייכר מארגון חוננו לאחר הרשעת הפורעים בהליך הפלילי.

האירוע התרחש ביום ירושלים, עם פרוץ הפרעות בשומר החומות, כאשר מספר תוקפים השליכו אבנים וחפצים לעבר רכב שבו נסעו שלושה יהודים בצומת רוקפלר בירושלים.

התקיפה נמשכה עד סמוך לשער האריות, ובמהלכה פתח אחד הפורעים את דלת הרכב והתיז גז פלפל על הנוסעים. כתוצאה מכך נפצע הנהג בראשו, איבד שליטה והרכב סטה לעבר חומה בצד הדרך.

במסגרת ההליכים הפליליים שנערכו לאחר האירוע, שניים מהתוקפים נידונו ל-58 חודשי מאסר, פורע נוסף ל-40 חודשי מאסר, וקטין אחד ל-20 חודשי מאסר.

אחד מנפגעי העבירה אמר, "אנחנו שמחים מאד על ההתקדמות ויודעים היטב שאנחנו רק בתחילת הדרך. הפיצוי הכספי על הפגיעה הקשה הוא שלב משמעותי ומרתיע. חשוב לצרוב היטב בזיכרוננו שאירוע הלינץ' החמור הזה היה הגפרור שהצית את אירועי שומר החומות ואת ההתפרעויות הרחבות בכל הארץ. מדינת ישראל מוכרחת למצות את מלוא חומרת הדין עם כל המעורבים בפרעות עד תום".

עו"ד חיים בלייכר מסר, "אנו פועלים בכל דרך לגביית מחיר מלא ממחבלים שביצעו מעשי טרור נגד אזרחי ישראל, כי בטרור צריך להכות בכל הכוח ולהכניע אותו. אנו נמשיך לתבוע ולגבות מחיר על כל מעשה טרור קטן או גדול".