רון קהתי, אביו של סמל גור קהתי שנהרג בהיתקלות בלבנון בנובמבר אשתקד, תקרית שבה נהרג גם זאב ז'אבו ארליך, התייחס בחריפות להחלטה שלא להעמיד לדין פלילי את אלוף-משנה (במיל') יואב ירום, ששימש אז רמ"ט גולני.

קהתי סיפר על תחושת ההלם עם קבלת ההודעה, ואמר בראיון ל'ynet', "זה בניגוד לכל מה שהתרחש, נאמר ונמסר. היינו כבר בהעמדה לדין על המתה בקלות דעת, וגם אמרו שזה בהתאם לראיות, והגענו לסגירת תיק בהודעה שקרית של דובר צה"ל. פתאום הכניסה שלו הייתה מבצעית ונכונה, וזה בסדר להזמין אנשים כאלה (ארליך) לתוך לבנון והייתה משימה. כל הדברים שהוכחנו במאה אחוז - הם לא נכונים".

לדבריו, עצם ההחלטה משדרת מסר מסוכן ללוחמים. על רקע כניסתו של הפצ"ר החדש, אלוף איתי אופיר, לתפקיד לפני פחות מחודש, אמר קהתי, "זה המסר שלו ושל הרמטכ"ל ללוחמים: 'היו מוכנים. ככה עומדים להתנהל הדברים מעכשיו'".

לדבריו, "היינו אצל הפצ"ר החדש לפני שבוע - ואמרנו לו שזה קו פרשת המים, ושיש לו הזדמנות להעביר מסר מהם הערכים שהצבא מכוון אליהם, איך קצינים צריכים לנהוג. הוא פספס".

הוא תהה: "אני בכלל לא מבין עכשיו למה יואב ירום התפטר והביע חרטה אם הכול כל כך מושלם. מה הוא חשב שלא בסדר בעצם אם הצבא אומר שהכול בסדר".

בסיום דבריו שיתף בכאב האישי העמוק, "הדבר הכי גרוע שיש. לא רק הזיכוי, גם ההודעה של דובר צה"ל כל כולה שקר רודף שקר. כתוב במצבה גור נפל בקרב, אני הולך לשנות את זה ל'גור נפל לשווא'. קשה לנו להתאבל כי מפריעים לנו כל הזמן, עוד לא קיבלנו את ההכרה במוות המיותר הזה.