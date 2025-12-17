דיווח שפורסם ב'גלי צה"ל' עורר תגובה תקיפה מצד איש התקשורת והפרשן אראל סגל.

לפי הדיווח, במהלך טקס הדלקת נרות בבסיס של חטיבת החילוץ וההצלה בצה"ל, נשמעו חיילים וחיילות שרים את "שיישרף לכם הכפר".

סגל הביע זעם על עצם הפרסום: "למה זה מחרפן אותי? כי זה חייל שמדווח על חיילים אחרים. התחנה הצבאית 'חושפת' שיר ששרו חיילים. עזבו שזו חארטה - ומה שרו בצבא האדום ובצבא האמריקאי? מזמורי פיוס ואהבה?"

לדבריו, "הניסיון לתחם את המוסר הצבאי כדי שיתאים לחדשות של אפי טריגר הוא מגוחך. אבל מילא, ש'כאן' ידווחו, ש-13 ידווחו, אבל לא חייל על חייל, וזו בדיוק הבעיה של גל"צ".

סגל אף חזר לתקופה בה שידר בתחנה ואמר כי הופלה לרעה: "אותי דחקו מגל"צ כי העזתי לבקר את הצבא. . דו"צ הוציא נגדי הודעה אלימה ומעליבה למרות שאכן לא שרים את המנון בית"ר בצה"ל".

"אני לא ביקרתי חפ"שים", הוסיף סגל, "בתכנית ביקרנו רק את הקצונה הבכירה".

סגל גם התייחס להדחתו של שדרן נוסף מהתחנה: "את רועי עידן הזיזו משידור בגלל דאחקה על הרמטכ"ל בטוויטר. את האנומליה הזו חייבים להפסיק. זה כשל שוק. זו תחנה שאסור שתתקיים במתכונת צבאית. שיפריטו. שימכרו. הצבא שיתמקד בעבודה של צבא. לנצח את האויב. לא להוציא את דיבת החיילים רעה ולשמור על התחת של הגנרלים".