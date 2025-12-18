בפרויקט 252 מחממים את החורף עם שורת אירועים חדשה. על רקע ההצלחה האדירה של ערב ה"גבינות ויין" שהתקיים לאחרונה (עם מעל 120 משתתפים!), החלטנו להמשיך ולחזק את השילוב בין מפגשי שטח (פרונטליים) לפעילות הדיגיטלית המוכרת.

המטרה היא לייצר מגוון אפשרויות, כך שכל אחד ואחת יוכלו למצוא את הפלטפורמה הנוחה להם ביותר להיכרות - בין אם בערב של הומור, במפגש עומק או מהספה בבית.

"ראינו באירוע האחרון כמה הקהל צמא למפגשים פנים אל פנים", אומר גבי דניאל, מנהל התוכן של הפרויקט. "האווירה הייתה מצוינת והוכיחה שיש רצון אמיתי לצאת ולהיפגש".

הנה מה שמחכה לכם בשבועיים הקרובים:



יום ראשון 21.12, נר שביעי של חנוכה: פותחים את החודש בחיוך! ביום ראשון הקרוב, תגיע לאודיטוריום בית הספר "עתידים" בכרמי יוסף אושיית הרשת "גברת רביע". זה יהיה ערב פנויים-פנויות באווירה קלילה ומשחררת, שבו היא תציג את הזווית המשעשעת של עולם השידוכים ותנסה "לפתור בעיות ב-5 דקות". הזדמנות טובה לשבור את הקרח ולהכיר באווירה לא מחייבת. עלות: 100 ש"ח לכרטיס (50 ש"ח לתושבי מועצת גזר).

יום שני 22.12, נר שמיני של חנוכה: זום-ספידייט חנוכה! אירוע הזום-ספידייט המסורתי, והפעם ברוח חנוכה. בשעה 20:30 המערכת תבצע התאמות בין המשתתפים לסדרת דייטים קצרים במערכת זום ייחודית. 1,000 משתתפים, 7,000 דייטים - בשעה אחת. עלות: 70 ש"ח לקהל הרחב, ו-30 ש"ח בלבד למנויי פרויקט 252.

יום שלישי 30.12, מוצאי צום עשרה בטבת: "ערב דילמה" לפנויים ופנויות עם הסטנדאפיסט והמאמן יאיר אורבך! בבית העם בגבעת שמואל. מדובר בערב תוכן המשלב הומור עם נקודות למחשבה על זוגיות (פרטים מלאים יפורסמו בהמשך).

צוריאל גביזון, יזם הפרויקט, מסכם: "אנחנו רואים חשיבות גדולה בשילוב בין הדיגיטל לשטח. ההיענות היפה לערב הגבינות והיין נתנה לנו רוח גבית להמשיך לייצר עוד ועוד הזדמנויות למפגש. מוזמנים להצטרף".

