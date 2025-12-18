בעקבות הפיגוע הקטלני בסידני, שבו נרצחו 15 יהודים, גוברת תחושת האיום בקרב הקהילות היהודיות בבריטניה.

מפקד משטרת מנצ'סטר, סטיבן ווטסון, חשף כי ילדות יהודיות בנות עשר ביקשו ליווי חמוש מהמשטרה לצורך השתתפות במסיבת חנוכה.

ווטסון דיבר באירוע של מכון המחקר Policy Exchange ואמר: "הפחד בקרב הקהילות היהודיות החמיר. האירועים הפכו מציאותיים יותר".

הוא תיאר כיצד "אנו מקבלים שיחות יום אחר יום מילדות קטנות, שרוצות לחגוג את חנוכה עם בלונים ואופניים, אבל מבקשות שיהיו שם שוטרים חמושים. אי אפשר לומר שזו בקשה מגוחכת - אתה מבין מאיפה זה בא".

לדבריו, אירועי סידני "מחמירים את המצב", וציין כי במנצ'סטר היו אנשים שחגגו את הטבח - תופעה שכינה "דוחה בצורה מחליאה".

במקביל, משטרת מנצ'סטר ומשטרת המטרופולין בלונדון פתחו בחקירה בעקבות קריאות שנשמעו בהפגנות פרו-פלסטיניות, בהן "להפוך את האינתיפאדה לגלובלית". המשטרה הבהירה כי תעצור מפגינים שיסיתו סמוך לבתי כנסת או יניפו את דגל פלסטין במקומות רגישים.

ווטסון סיכם באומרו: "יש דברים שהם חוקיים אבל בלתי נסבלים, ומה שבלתי נסבל עלול להפוך עם הזמן ללא חוקי".