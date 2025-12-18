ניפין אבו רחמון, חברת הכנסת לשעבר מטעם מפלגת תע"ל, מכנה את תקיפת האישה המוסלמית ההרה ביפו פעולת "טרור", וטוענת כי אין לראות בה אירוע בודד.

את הדברים כתבה במאמר שפרסמה באתר החדשות הערבי-ישראלי "אל-ג'רמק".

במאמרה טענה אבו רחמון כי האירוע ממחיש טשטוש גבולות בין מה שכינתה "טרור המתנחלים" ביהודה ושומרון לבין הציבור היהודי המיינסטרימי בישראל.

לדבריה, הצעירים שביצעו את התקיפה הורחקו בעבר מההתנחלויות מסיבות ביטחוניות, והגעתם ליפו משקפת כישלון של מנגנוני הביטחון להתמודד עם קיצוניות ואלימות שיטתיות.

אבו רחמון הוסיפה כי "יפו אינה רק עיר בתוך ישראל, אלא היא כעת הפכה ל'גבעה' חדשה, שבה נזרעים זרעי הקיצוניות המתנחלית, וזו אינה הראשונה. הגעתם של 'נוער הגבעות', המאמינים בגירוש הפלסטיני 'הפולש', אל לב הערים הישראליות, מסמלת כי האידאולוגיה האלימה של המתנחלים חצתה קווים גאוגרפיים אדומים ושינתה את הסכסוך מהגדה המערבית לכל נקודת מגע".

עוד טענה כי אין מדובר באירוע פלילי רגיל, אלא ב"פלישה אידאולוגית" ובנורת אזהרה המאותתת על שחיקת הגבולות בין קיצוניות השוליים לבין סדר היום הפוליטי המרכזי, שבו אלימות מתנחלים הופכת לכוח מניע ומשפיע בלב המערכת החברתית והפוליטית.

בית משפט השלום בתל אביב האריך ביום שלישי בחמישה ימים, עד יום ראשון, את מעצרם של שלושת החשודים בתקיפת חנאן אבו חאדה חימל, אם בחודש התשיעי להריונה. השלושה הם "נערי גבעות" המוכרים למערכת הביטחון, ולשלושתם צווי הרחקה מנהליים מאזור יהודה ושומרון.

על פי החשד, השלושה תקפו את חנאן, שהייתה בחודש התשיעי להריונה, כשהייתה במכוניתה בעיר יחד עם משפחתה, וריססו אותה בגז פלפל תוך שהם קוראים לה "ערבייה מסריחה".

עו"ד אסף גונן, המייצג את החשודים בתקיפה, אמר לאחר הארכת מעצרם: "מרשיי הם אלה שהותקפו באירוע, ללא כל פרובוקציה מצדם".