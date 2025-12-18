חילוץ הנער במהלך הטיול כבאות והצלה

נער שטייל עם תנועת נוער בבקעת הירדן חולץ היום (חמישי) ממדרון תלול סמוך לאזור הסרטבה, לאחר שסטה מהמסלול ונקלע לנקודה מסוכנת ללא יכולת לשוב על עקבותיו.

האירוע דווח למוקד 102 של כבאות והצלה, ומיד הוזנקו למקום צוותי לוחמי אש ממרחב שומרון יחד עם היחידה לחילוצים מיוחדים.

הלוחמים זיהו את מיקומו של הנער במדרון תלול ומסוכן, במרחק עשרות מטרים מנקודה בטוחה. בשל חשש לנפילה מידית, הוחלט על ביצוע חילוץ מיידי בתנאי שטח מורכבים.

לוחמי היחידה הציבו במהירות את אמצעי החילוץ, ואחד הלוחמים גלש לעבר הנער, ביצע בדיקה רפואית ראשונית והכין אותו לפינוי. החילוץ בוצע בזהירות ותוך שמירה על בטיחות מלאה.

לאחר חילוץ מוצלח, הועבר הנער כשהוא בהכרה מלאה לקבלת טיפול רפואי.

רס"ל ראובן שלי, מ"מ מפקד היחידה לחילוצים מיוחדים, מסר: "מדובר בחילוץ שבוצע בתנאים לא פשוטים. פעלנו במהירות כדי שהחילוץ לא יסתיים בחשיכה. לשמחתי, האירוע הסתיים כשהנער בריא ושלם".