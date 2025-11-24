רב רשף אריק אבולוף מספר על האירוע תיעוד מבצעי כב"ה מחוז ירושלים

צוותי כיבוי והצלה פעלו הבוקר (שני) לחילוץ נער כבן 15 שנמצא על משקולת של עגורן בראש מבנה בן 36 קומות בירושלים.

האירוע הסתיים בשלום עם חילוצו המוצלח של הנער, לאחר כשעתיים וחצי של פעילות, אך לאחר ששהה על העגורן כ-9 שעות.

מבדיקה ראשונית עלה כי לא מדובר בניסיון אובדנות. הדיווח על האירוע התקבל רק בשעות הבוקר, אף שהנער נתקע על העגורן סמוך לחצות הלילה.

המבנה שבו התרחש האירוע הוא אותו בניין שממנו נפל צעיר חרדי אל מותו במהלך עצרת מחאה נגד גיוס לצה"ל לפני כחודש.

כוחות כיבוי והצלה מגיעים אל הנער תיעוד מבצעי כב"ה ולינוי אבוקסיס

לוחמי האש מתחנת אומה הגיעו במהירות למקום, עלו אל גובה המבנה ויצרו קשר עין עם הנער. לוחמי יחידת היל"מ (יחידת לחילוצים מיוחדים) הוקפצו לאירוע בכוחות מתוגברים, חברו לצוותים בשטח והחלו בהקמת מערכות חילוץ מתקדמות.

"סגן מפקד מחוז ירושלים, תת-טפסר אייל כהן, שנכח בחפ"ק ופיקד על הכוחות, מסר: "הבוקר באה לידי ביטוי המוכנות המבצעית הגבוהה של היחידה לחילוצים מיוחדים. אך סמלי הדבר, שרק אתמול ביצעה היחידה אימון מורכב המדמה בדיוק תרחיש של חילוץ מעגורן, והיום נדרשו הלוחמים ליישם את היכולות הללו בזמן אמת. התרגול והמקצועיות הם אלו שהובילו לסיום האירוע בשלום".

