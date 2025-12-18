סגן ראש הממשלה והשר לשירותי דת, יריב לוין, הודיע הערב (חמישי) על מינויו של הרב חננאל שם טוב לתפקיד יו"ר הוועדה הממונה במועצה הדתית בירושלים.

הרב שם טוב יחליף את הרב נתן נתנזון, שביקש לסיים את כהונתו.

הרב שם טוב הוא צפוי להוביל את פעילות המועצה הדתית בתקופה הקרובה, במסגרת ועדה ממונה שהוקמה לטובת ניהול השירותים הדתיים בבירה.

לצד מינויו של יו"ר חדש, החליט השר לוין למנות גם את חיה דהאן כחברת ועדה. עו"ד חגי כהן ימשיך בתפקידו כחבר בוועדה.

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, בירך על המינויים ואמר, "אני וצוות המשרד עומדים לרשותכם ומאחלים לכם הצלחה רבה במשימה הקדושה למען תושבי ירושלים".