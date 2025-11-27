יושב ראש הוועדה הממונה במועצה הדתית ירושלים, הרב נתן נתנזון, הודיע על פרישתו מהתפקיד בסוף השנה.

ההודעה נמסרה במכתב רשמי ששלח הרב נתנזון למנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן. במכתב ציין כי ההחלטה התקבלה לאחר פגישה שהתקיימה בתחילת החודש במועצה הדתית.

"החלטתי לפרוש מתפקידי בתאריך י"א בטבת תשפ"ו - 31/12/25", כתב. עוד הוסיף: "אני סמוך ובטוח כי עד אז תמצאו את האיש שישכיל להוביל את המועצה הדתית ירושלים לייעודיה ולאיתנות מנהלית ותקציבית".

ההודעה הועברה גם לחברי הוועדה הממונה ולגורמים נוספים במועצה, ובהם עו"ד חגי כהן, רו"ח חוסאם בשארה ועו"ד אשר אקסלרוד.

החלפתו הצפויה של נתנזון צפויה להוביל למינוי חדש בראש המועצה הדתית בירושלים, האחראית על שירותי הדת בעיר.