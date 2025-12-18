סיום הטירונות צילום: באדיבות המצלם

שלוש מחלקות בסיירת גולני סיימו הבוקר (חמישי) את שלב הטירונות במסע צוות מאתגר, שהחל למרגלות הרי הגולן, נמשך לאורך חופי הכנרת והסתיים במצפה אופיר שברמת הגולן.

עם הגעת הלוחמים לנקודת הסיום חיכתה להם הפתעה: שולחנות ערוכים, מפות לבנות וכיבוד חלבי מושקע.

מאחורי היוזמה עמדו כנרת ויעקב כהן מטבריה, הוריו של אחד הלוחמים, שסיפרו: "הבן שלנו סיים את הטירונות בדיוק ביום הולדתו ורצינו לעשות לו משהו אישי. כשהבנו שזה יכול לשמח גם את שאר החיילים - החלטנו להפוך את זה למחווה לכולם".

ליוזמה הצטרפו גם דוד ומיכל שוקרון מאבני איתן, הורי חייל נוסף בסיירת. יחד דאגו לאירוח מכבד, אישי ומחבק עבור כל הלוחמים שסיימו את המסע.