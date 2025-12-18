המתקפה של יקי רייסנר ללא קרדיט

איש העסקים והמפיק יקי רייסנר, בעלי רייסדור ורייסדור הפקות, יוצא היום (חמישי) בביקורת חריפה על החלטת הבמאי ארז תדמור והשחקנית עירית קפלן להסיר את מועמדותם מטקס פרסי הקולנוע של משרד התרבות.

תדמור וקפלן, שותפיו של רייסנר לסרטים "בחורים טובים" ו"בחורים טובים 2", הודיעו על הסרת מועמדותם במחאה על אופי הטקס. רייסנר, מצדו, טוען כי מדובר בבלבול בין תרבות לפוליטיקה שפוגע באמון הציבור ביוצרים ובמוסדות התרבות.

לדבריו, "מדובר בהחלטה מאכזבת שמעוררת שאלות עמוקות באשר לגבולות שבין תרבות לפוליטיקה, וכן באשר לאחריותם של אנשי תרבות כלפי מוסדות התרבות במדינה והציבור שמממן אותם". רייסנר הדגיש כי ביקורת על הממשלה או על מוסדות המדינה היא לגיטימית, אך טוען כי ערבוב בין עשייה תרבותית לבין מאבקים פוליטיים פוגע במהות התרבות עצמה.

"הייתי מצפה משחקנים לוותר על פרס אופיר אם יש שם סרט שפוגע בחיילי צה"ל ולא הפוך", הוסיף. "אני מאוד מאוכזב, אני מדבר על עירית קפלן כשחקנית ואני מדבר על ארז תדמור, שהוא הבמאי והתסריטאי. תחליטו אתם פוליטיקאים או אנשי תרבות? אם אתם אנשי תרבות אתם צריכים לקבל פרס מפה ומשם ואם אתם פוליטיקאים זה אומר שאתם בוחרים צד".

רייסנר הוסיף: "אני לא מקבל את זה שטקס פרסי אופיר יכול לתת פרס לסרט שמדבר על הכיבוש. מותר לי להגיד ביקורת. אני גם משלם עשרות מיליונים בשנה מיסים, זה לא רק כסף שלכם. יש לי ציפייה שתרבות תהיה תרבות ולא תהיה פוליטיקה, והיא רלוונטית לשני הצדדים. מותר לי לחשוב שאי אפשר לתת פרס לסרט שמדבר על הכיבוש, מצד שני יש לי הרבה ביקורת על הממשלה ואני יכול לא לקבל את זה שעושים עכשיו טקס אלטרנטיבי או טקס של משרד התרבות אם זה נכון או לא נכון. או שתוותרו על כל הפרסים או שתקבלו את כל הפרסים".

לסיכום דבריו, קרא רייסנר לחשבון נפש: "יש מושג ביהדות שנקרא 'הכרת הטוב', איפה הכרת הטוב שלכם? לטקס פרסי אופיר שלא חשב שמגיע לכם פרס אחד על הסרט הכי נצפה כבר פעמיים, בחורים טובים 1, בחורים טובים 2 היה הסרט הכי נצפה ב-2022 וב-2024, פרס אחד פרסי אופיר לא חשב לתת, אלא רק לסרט על כיבוש או סרטים שראו אותם אולי אלף איש בקולנוע. איפה הכרת הטוב למשרד התרבות שהחליט שהסרט הזה מועמד לחמישה פרסים בגלל האיכות שלו? גם על זה אפשר לחשוב".